Ущерб для дома: средняя стоимость последствий „детских шалостей“ во время школьных каникул составляет 400 евро
В летний период увеличивается количество случаев ущерба, вызванного детьми – разбитые окна, сломанные телевизоры, порванные диваны и поцарапанные машины. Средняя сумма вызванного детьми ущерба составляет порядка 400 евро. От неожиданных расходов родителей спасет страхование жилья.
Значительная часть случаев ущерба по страхованию жилья обусловлена ситуациями, когда увлекшиеся игрой дети что-нибудь опрокидывают, роняют или бросают, например, прямо в телевизор. По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, такие ситуации более часто возникают в период, когда дети уже наслаждаются каникулами, а вот летний отпуск их родителей еще не начался. „Мы видим, что многие случаи совершенно очевидно являются результатом самодеятельности детей, обусловленной скукой или любопытством“, – добавила Лепвальтс.
„Дети в начале лета полны энергии и идей – они могут разрезать обивку дивана на полосы ножницами для ногтей, поцарапать машину соседа велосипедом или буквально проделать дыру в телевизоре, – рассказала Лепвальтс. – Особенно опасны ситуации, когда в руки детей попадают предметы, которые никогда не должны быть для них доступны. Например, один ребенок добрался до „зеленки“, которая, к счастью, в итоге оказалась в ванне. Однако и в этом случае, несмотря на благополучный исход, ванна была повреждена настолько сильно, что она не подлежала восстановлению, так как ни одно чистящее средство справиться с загрязнением не смогло“.
Суммы ущербов, вызванных детьми более старшего возраста, могут и вовсе достигать нескольких тысяч евро. „В большинстве случаев ущербы более крупного размера связаны с автомобилями, – объяснила Лепвальтс, по словам которой, обычно машины царапаются случайно, например, при езде на велосипеде. – В таком случае поможет предлагаемое в рамках страхования жилья расширенное страхование ответственности, которое спасет родителей от более крупного ущерба и возместит ущерб, причиненный третьим сторонам“.
Иногда даже совсем небольшие ошибки или неловкие движения могут привести к неожиданно большому ущербу. „Например, в одном случае дети совершенно нечаянно разбили раковину, уронив в нее керамическую мыльницу, – добавила Лепвальтс. – А один четырехлетний ребенок в результате несчастного случая умудрился разбить наружное стекло двери террасы. Сумма ущерба превысила 2000 евро, и она была полностью возмещена по страховке“.