Ущерб для дома: средняя стоимость последствий „детских шалостей“ во время школьных каникул составляет 400 евро

Значительная часть случаев ущерба по страхованию жилья обусловлена ситуациями, когда увлекшиеся игрой дети что-нибудь опрокидывают, роняют или бросают, например, прямо в телевизор. По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, такие ситуации более часто возникают в период, когда дети уже наслаждаются каникулами, а вот летний отпуск их родителей еще не начался. „Мы видим, что многие случаи совершенно очевидно являются результатом самодеятельности детей, обусловленной скукой или любопытством“, – добавила Лепвальтс.

„Дети в начале лета полны энергии и идей – они могут разрезать обивку дивана на полосы ножницами для ногтей, поцарапать машину соседа велосипедом или буквально проделать дыру в телевизоре, – рассказала Лепвальтс. – Особенно опасны ситуации, когда в руки детей попадают предметы, которые никогда не должны быть для них доступны. Например, один ребенок добрался до „зеленки“, которая, к счастью, в итоге оказалась в ванне. Однако и в этом случае, несмотря на благополучный исход, ванна была повреждена настолько сильно, что она не подлежала восстановлению, так как ни одно чистящее средство справиться с загрязнением не смогло“.

Суммы ущербов, вызванных детьми более старшего возраста, могут и вовсе достигать нескольких тысяч евро. „В большинстве случаев ущербы более крупного размера связаны с автомобилями, – объяснила Лепвальтс, по словам которой, обычно машины царапаются случайно, например, при езде на велосипеде. – В таком случае поможет предлагаемое в рамках страхования жилья расширенное страхование ответственности, которое спасет родителей от более крупного ущерба и возместит ущерб, причиненный третьим сторонам“.

Иногда даже совсем небольшие ошибки или неловкие движения могут привести к неожиданно большому ущербу. „Например, в одном случае дети совершенно нечаянно разбили раковину, уронив в нее керамическую мыльницу, – добавила Лепвальтс. – А один четырехлетний ребенок в результате несчастного случая умудрился разбить наружное стекло двери террасы. Сумма ущерба превысила 2000 евро, и она была полностью возмещена по страховке“.