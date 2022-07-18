Дачные хитрости: 9 полезных способов использования скошенной травы
Многие люди по всему миру косят траву, и либо оставляют скошенное прямо там, куда отбросила газонокосилка, либо выбрасывают в специальный мусорный бак. Хотя есть несколько полезных способов использования скошенной травы, пишет портал FurnishHome.
Добавка в компост
Есть ли у вас огород или клумбы, есть много способов использования скошенной травы в компостном баке. Травяные компосты просто лежа на земле помогают удобрить газон, но если вы намерены использовать их для садовых грядок, вам придется собрать их и добавить в ваш компост.
Правильная компостная куча нуждается как в зеленом, так и в коричневом веществе, поэтому свежесрезанная трава потребует немного коричневого вещества, смешанного с ней. Хорошо срабатывают сухие листья и сухая трава. Если вы позволите скошенной траве высохнуть, прежде чем добавить ее в компостную кучу, нет причин беспокоиться о добавлении какого-либо дополнительного коричневого или сухого материала.
Убедитесь, что вы перемешиваете свою кучу при добавлении зеленой травы. Кроме того, убедитесь, что нет гербицидов на траве, которую вы добавляете.
Жидкое удобрение
Свежескошенная трава имеет высокое содержание азота и калия, что отлично подходит для изготовления удобрений или компостного чая. Все, что вам нужно сделать, это собрать вашу свежескошенную траву, бросить ее в 20-ти литровое ведро примерно на две трети, добавить воду и дать ей настояться в течение трех дней.
Обязательно перемешивайте жидкое удобрение хотя бы раз в день, пока оно не будет готово. Жидкое удобрение довольно быстро действует. Оно творит чудеса с пересаженными цветущими или плодоносящими растениями.
Но, не увлекайся. Нужно добавлять жидкое удобрение только раз в две недели или когда растению необходима небольшая подкормка. Слишком много удобрения может навредить растениям.
Дом для червей
Свежескошенная трава содержит здоровую дозу азота, который является хорошим источником пищи для червей. Опять же, не стоит добавлять слишком много. Просто пересыпьте скошенную траву в корзину.
При использовании скошенной травы для червей разложите ее в солнечном месте и дайте высохнуть и стать коричневой. Скошенная коричневая трава является отличным источником углерода для почвы, где живут черви, но, как упоминалось выше, убедитесь, что нет гербицидов на траве, которую вы используете для ваших червей.
Подстилка для животных
Некоторые люди любят выращивать кроликов, но подстилка для них довольно дорогая, особенно если у вас более двух кроликов. Многим кроликам очень нравится подстилка из скошенной травы, потому что они могут закусывать ею и спать на ней почти одновременно.
Соберите всю траву, свободную от сорняков или других растений, и полностью высушите. Как только она станет сухой, уберите старую травяную подстилку и замените ее новой травой.
Еще одна крутая вещь, это то, что старую подстилку, которую вы убираете, можно отправить в компостную кучу. И как всегда, убедитесь, что в смеси нет вредных растений или химикатов.
Также скошенную сухую траву можно использовать, как подстилку для вашей собаки. В более прохладные месяцы возьмите сухую траву и сделайте маленькую нору или гнездо в собачьем домике, чтобы она спала - и ей это понравится. Скошенная трава является хорошей подстилкой для большинства домашнего скота.
Корм для животных
Кроликам действительно нравится грызть травяную подстилку. Свежая и сухая скошенная трава это отличный корм для кроликов (хотя это не единственная еда, которую они едят). Козы, кажется, тоже очень любят это. И (еще раз), убедитесь, что нет вредных растений или химических веществ в траве, которую вы собираетесь использовать для корма.
Натуральный краситель
Травяные пятна могут быть настоящим вызовом при удалении с одежды или материала, что означает, что скошенная трава может быть хорошим натуральным зеленым красителем. Так что можно использовать свежескошенную траву, чтобы красить ткани! Обычно получается желто-зеленый цвет. Прежде чем замочить свою ткань в красящей жидкости, ее необходимо замочить в фиксаторе в течение часа, чтобы цвет закрепился на ткани.
Чтобы создать натуральный краситель из травы, нужно собрать свежескошенную траву, положить ее в кастрюлю, добавить воду (примерно в два раза больше травы), довести до кипения, тушить час или около того и настоять. Положите ткань, которую вы хотите покрасить, прямо в кастрюлю с травой.
Если вам нужен более темный оттенок, оставьте ткань замоченной на ночь.
Производство бумаги
В школе многие делаю проекты по изготовлению бумаги из натуральных материалов. Для изготовления бумаги можно использовать скошенную траву и всевозможные растения. Также необходимы некоторые химические вещества, такие как гидроксид натрия. Щелочь ядовита и коррозионно опасна, поэтому обязательно наденьте перчатки и примите меры безопасности.
Вам понадобится большая кастрюля, металлическая ложка для перемешивания, гидроксид натрия, салфетки, блендер, вода, скошенная трава, пластиковый бак и бумагоделательный пресс.
Мульча
Из травы получается невероятная мульча, как для цветочных, так и для съедобных садов. Травяная мульча может охлаждать корневую систему, удерживать влагу во время засушливого периода, способствовать уменьшению сорняков и обеспечивать столь необходимыми питательными веществами.
При использовании свежескошенной травы необходимо выложить пласт толщиной в 1 см вокруг ваших растений. Это позволяет траве разлагаться быстрее и избежать переизбытка влаги для растений. Избыток влаги может вызвать коренную гниль и плесень. Сухую скошенную траву, можно выложить и более толстым слоем.
Защита от сорняков
Наши бабушки и дедушки часто пользовались таким трюком. Они распределяли всю скошенную траву на участках, где они не хотели, чтобы появлялись какие-либо сорняки или новая трава, потому что у них были планы на это участок в следующем сезоне.
У них была небольшая куча скошенной травы и никаких проблем с сорняками или новой травой. Затем можно собрать эту траву и добавить в компостную кучу.
Вы пробовали использовать скошенную траву для чего-то? Или, возможно, вы пробовали что-то из вышеперечисленного? Мы хотели бы знать, так что ждем ваших комментариев.