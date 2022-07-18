Дачные хитрости: 9 полезных способов использования скошенной травы

При использовании скошенной травы для червей разложите ее в солнечном месте и дайте высохнуть и стать коричневой. Скошенная коричневая трава является отличным источником углерода для почвы, где живут черви, но, как упоминалось выше, убедитесь, что нет гербицидов на траве, которую вы используете для ваших червей.

Свежескошенная трава содержит здоровую дозу азота, который является хорошим источником пищи для червей. Опять же, не стоит добавлять слишком много. Просто пересыпьте скошенную траву в корзину.

Но, не увлекайся. Нужно добавлять жидкое удобрение только раз в две недели или когда растению необходима небольшая подкормка. Слишком много удобрения может навредить растениям.

Обязательно перемешивайте жидкое удобрение хотя бы раз в день, пока оно не будет готово. Жидкое удобрение довольно быстро действует. Оно творит чудеса с пересаженными цветущими или плодоносящими растениями.

Свежескошенная трава имеет высокое содержание азота и калия, что отлично подходит для изготовления удобрений или компостного чая. Все, что вам нужно сделать, это собрать вашу свежескошенную траву, бросить ее в 20-ти литровое ведро примерно на две трети, добавить воду и дать ей настояться в течение трех дней.

Убедитесь, что вы перемешиваете свою кучу при добавлении зеленой травы. Кроме того, убедитесь, что нет гербицидов на траве, которую вы добавляете.

Правильная компостная куча нуждается как в зеленом, так и в коричневом веществе, поэтому свежесрезанная трава потребует немного коричневого вещества, смешанного с ней. Хорошо срабатывают сухие листья и сухая трава. Если вы позволите скошенной траве высохнуть, прежде чем добавить ее в компостную кучу, нет причин беспокоиться о добавлении какого-либо дополнительного коричневого или сухого материала.

Есть ли у вас огород или клумбы, есть много способов использования скошенной травы в компостном баке. Травяные компосты просто лежа на земле помогают удобрить газон, но если вы намерены использовать их для сад овых грядок, вам придется собрать их и добавить в ваш компост.

Подстилка для животных

Некоторые люди любят выращивать кроликов, но подстилка для них довольно дорогая, особенно если у вас более двух кроликов. Многим кроликам очень нравится подстилка из скошенной травы, потому что они могут закусывать ею и спать на ней почти одновременно.

Соберите всю траву, свободную от сорняков или других растений, и полностью высушите. Как только она станет сухой, уберите старую травяную подстилку и замените ее новой травой.

Еще одна крутая вещь, это то, что старую подстилку, которую вы убираете, можно отправить в компостную кучу. И как всегда, убедитесь, что в смеси нет вредных растений или химикатов.

Также скошенную сухую траву можно использовать, как подстилку для вашей собаки. В более прохладные месяцы возьмите сухую траву и сделайте маленькую нору или гнездо в собачьем домике, чтобы она спала - и ей это понравится. Скошенная трава является хорошей подстилкой для большинства домашнего скота.

Корм для животных

Кроликам действительно нравится грызть травяную подстилку. Свежая и сухая скошенная трава это отличный корм для кроликов (хотя это не единственная еда, которую они едят). Козы, кажется, тоже очень любят это. И (еще раз), убедитесь, что нет вредных растений или химических веществ в траве, которую вы собираетесь использовать для корма.

Натуральный краситель

Травяные пятна могут быть настоящим вызовом при удалении с одежды или материала, что означает, что скошенная трава может быть хорошим натуральным зеленым красителем. Так что можно использовать свежескошенную траву, чтобы красить ткани! Обычно получается желто-зеленый цвет. Прежде чем замочить свою ткань в красящей жидкости, ее необходимо замочить в фиксаторе в течение часа, чтобы цвет закрепился на ткани.

Чтобы создать натуральный краситель из травы, нужно собрать свежескошенную траву, положить ее в кастрюлю, добавить воду (примерно в два раза больше травы), довести до кипения, тушить час или около того и настоять. Положите ткань, которую вы хотите покрасить, прямо в кастрюлю с травой.