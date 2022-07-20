20.07.2022, 08:00
Забудьте о сетках! Это эффективный и безопасный метод отпугивания поедающих ягоды птиц
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Созревают вишни и смородина, и у садовода большая забота – как уберечь урожай от жадных птиц.
Можно использовать разные средства. Кто-то укутывает деревья и кусты в старые тюлевые занавески или сетки от птиц, кто-то для отпугивания использует специальный желтый мяч и фигурку ястреба. Кто-то вешает компакт-диски, которые сверкают на солнце, или потрескивающие ленты, а самые опытные делают чучело в виде человека.