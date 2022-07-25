Мечта молодой семьи о доме в Нелиярве разбилась о реальность из-за войны, но судьба дала им в руки более хорошие карты

В центре Эстонии одна обрамленная дубами гравийная дорога, затерявшаяся между полей, ведет к хутору Раага. Он расположен в деревне Курла в Ярвамаа, в которой в период ее расцвета в 1930-х насчитывалось почти 50 родовых хуторов и проживало около 300 человек. Где-то здесь родился глава государства Август Рей и жили родители политика и юриста Юри Вилмса. Сейчас население в десять раз меньше. Самыми последними прибавились Ассо, Хелен и Леэн Кесавяли. Они - новые владельцы расположенного между гречишными полями хутора Раага.

Хелен, которая все еще находится в процессе получения водительских прав, не чувствует себя „в тюрьме“ посреди Эстонии, вдали от всего.



„Когда я работала в офисе в Таллинне, то, по моему опыту, женщины старше 40 лет только и делали, что ездили на машинах по Таллинну и развозили своих детей по разным местам. Так какая разница, где это делать: в городе или здесь, посреди природы?“, — рассуждает Хелен.