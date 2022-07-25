Мечта молодой семьи о доме в Нелиярве разбилась о реальность из-за войны, но судьба дала им в руки более хорошие карты
Эта история прежде всего о том, что в жизни приходится от чего-то отказываться. Молодая семья отказалась от дома своей мечты из-за чудовищной войны в Украине, а другая семья отказалась от хутора, в восстановление которого вложила всю свою душу. Но все при этом в итоге выиграли.
В центре Эстонии одна обрамленная дубами гравийная дорога, затерявшаяся между полей, ведет к хутору Раага. Он расположен в деревне Курла в Ярвамаа, в которой в период ее расцвета в 1930-х насчитывалось почти 50 родовых хуторов и проживало около 300 человек. Где-то здесь родился глава государства Август Рей и жили родители политика и юриста Юри Вилмса. Сейчас население в десять раз меньше. Самыми последними прибавились Ассо, Хелен и Леэн Кесавяли. Они - новые владельцы расположенного между гречишными полями хутора Раага.
Хелен, которая все еще находится в процессе получения водительских прав, не чувствует себя „в тюрьме“ посреди Эстонии, вдали от всего.