Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Каким бы современным ни был ваш холодильник, никто не застрахован от появления в нем неприятного запаха. На помощь приходят народные советы, которые подскажут, как его вывести и предотвратить, пишет INMYROOM.
Каким бы современным ни был ваш холодильник, никто не застрахован от появления в нем неприятного запаха. С этим досадным явлением, способным напрочь отбить аппетит и сделать продукты непривлекательными, время от времени приходится сталкиваться всем владельцам кухонной техники. Конечно, самый адекватный совет, как избавиться от запаха – это хорошенько промыть все полки и ящички, однако в некоторых случаях даже идеальная генеральная уборка не помогает. Как быть? Не выкидывать же из-за этого дорогостоящий холодильник?
На помощь приходят проверенные поколениями народные советы, которые подскажут, как вывести неприятный запах, а как и вовсе предотвратить его появление. В сегодняшнем обзоре мы собрали самые популярные из таких приемов.
Причины возникновения запаха в холодильнике
Общеизвестное правило гласит, что предотвратить гораздо проще, чем устранить — это актуально и для запаха, поселившегося в холодильнике. Вот основные причины, по которым он появляется:
1. Запах новой техники
Ваш холодильник, как и любая новая бытовая техника, имеет свой запах — металла, пластмассы, других материалов. Многим он кажется неприятным и способным испортить аромат пищи. Хорошие новости: от такого запаха довольно легко избавиться, промыв его с содой или любым другим чистящим средством. Протрите все поверхности насухо, оставьте дверку камеры открытой на несколько часов или даже на ночь, а затем можно начинать его использование.
2. Хранение продуктов без упаковки
Увы, некоторые „особо пахнущие объекты“, будучи даже идеально свежими, способны буквально пропитать не только материал холодильника, но и другие продукты. Простое решение — использование герметичных контейнеров или пищевой пленки.
3. Проблемы со стоком
Возможно, вы даже и не подозревали о наличии такого отверстия в своем холодильнике, однако в случае отсутствия ему должного внимания слив способен напомнить о себе не самым приятным запахом, поэтому раз в год полезно прочищать его в профилактических целях. Где искать эти отверстия, вам подскажет инструкция к технике.
4. Испорченные продукты
Здесь все банально — запах испорченной пищи не кажется нам приятным, а вот стойкость этого аромата просто впечатляет. Решением этой проблемы станет периодическая проверка сроков годности, указанных на упаковке, а также маркировка контейнеров стикерами с датой, до какого числа этот продукт надо обязательно съесть.
Средства, которые помогут устранить запах в холодильнике
Мы собрали самые популярные методы, которыми пользуются многие хозяйки и хозяева в случае возникновения аналогичных проблем.
1. Натуральный уксус
Популярное экологичное чистящее средство. Чтобы приготовить рабочий раствор уксуса, разведите его с водой в пропорции 1 к 1 и протрите им все поверхности в холодильнике.
2. Пищевая сода
Сода работает и как эффективное натуральное моющее средство, и как отличный поглотитель запахов. Для начала, промойте холодильник раствором соды, а затем насыпьте немного соды в тарелку и оставьте открытой на полках — запах будет абсорбироваться. Менять такие тарелочки надо раз в 3 месяца.
3. Нашатырный спирт
Считается „тяжелой артиллерией“, поскольку помогает вывести даже самые застарелые и въевшиеся запахи. Протираем полки и поверхности нашатырем, оставляем дверку холодильника открытой на сутки и наслаждаемся результатом.
4. Лимонный сок
Работает аналогично уксусу, только вот количество сока для раствора требуется минимальное – просто выжмите несколько капель сока на губку или тряпочку и можно протирать.
5. Активированный уголь
Стопроцентно работающее копеечное средство. Купите в аптеке побольше угля, растолките примерно 20–50 таблеток в порошок и насыпьте его в блюдечко. Держите в холодильнике до исчезновения неприятного запаха. Кстати, этот же уголь можно будет использовать повторно — для этого просто прокалите его в духовке при 180 градусах.
Как предотвратить появление запаха в холодильнике
Итак, вы только что начисто вымыли свой холодильник, использовали одно из вышеперечисленных средств для устранения запаха и заново загрузили в него продукты. Что же делать, чтобы предотвратить повторное появление неприятного аромата? Используйте натуральные абсорбенты и ароматизаторы.
1. Ржаной хлеб
Хлеб отлично поглощает запахи – просто нарежьте обычный черный хлеб на небольшие кусочки и выложите их на полочки холодильника.
2. Рис
В данном случае речь идет о сырых рисовых зернах. Пересыпьте горстку риса в тарелку и поставьте на полки.
3. Картофель, лук и яблоко
Разрежьте любой из этих продуктов, положите на тарелку и оставьте в камере. Не забывайте менять ломтики раз в 2-3 дня.
4. Специи, травы, ваниль, цитрусовые корочки
Их ароматный букет естественным образом будет препятствовать появлению неприятного запаха. В качестве таких „отпугивателей“ рекомендуется использовать тархун, чабрец, гвоздику, базилик и экстракт ванили.
5. Кофе
Гениальный натуральный поглотитель для неприятного запаха. Чтобы вывести устойчивый аромат, сварите кофе и поставьте чашку внутрь отключенного холодильника. Повторите по необходимости такую процедуру несколько раз. А в качестве абсорбента можно использовать свежемолотый, слегка обжаренный кофе, пересыпанный в миску.