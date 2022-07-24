Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Каким бы современным ни был ваш холодильник, никто не застрахован от появления в нем неприятного запаха. С этим досадным явлением, способным напрочь отбить аппетит и сделать продукты непривлекательными, время от времени приходится сталкиваться всем владельцам кухонной техники. Конечно, самый адекватный совет, как избавиться от запаха – это хорошенько промыть все полки и ящички, однако в некоторых случаях даже идеальная генеральная уборка не помогает. Как быть? Не выкидывать же из-за этого дорогостоящий холодильник?

На помощь приходят проверенные поколениями народные советы, которые подскажут, как вывести неприятный запах, а как и вовсе предотвратить его появление. В сегодняшнем обзоре мы собрали самые популярные из таких приемов.

Причины возникновения запаха в холодильнике

Общеизвестное правило гласит, что предотвратить гораздо проще, чем устранить — это актуально и для запаха, поселившегося в холодильнике. Вот основные причины, по которым он появляется:

1. Запах новой техники

Ваш холодильник, как и любая новая бытовая техника, имеет свой запах — металла, пластмассы, других материалов. Многим он кажется неприятным и способным испортить аромат пищи. Хорошие новости: от такого запаха довольно легко избавиться, промыв его с содой или любым другим чистящим средством. Протрите все поверхности насухо, оставьте дверку камеры открытой на несколько часов или даже на ночь, а затем можно начинать его использование.

2. Хранение продуктов без упаковки

Увы, некоторые „особо пахнущие объекты“, будучи даже идеально свежими, способны буквально пропитать не только материал холодильника, но и другие продукты. Простое решение — использование герметичных контейнеров или пищевой пленки.

3. Проблемы со стоком