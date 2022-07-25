Экономисты прогнозируют дальнейшее повышение базовой ставки ЕЦБ. Это повлияет на рынок недвижимости

„На рынке недвижимости уже заметны волнения. Все зависит от разных компонентов, которые влияют на рынок, как сейчас, так и осенью. Конечно, Euribor – один из главных. От него зависит, смогут ли люди брать кредит на недвижимость или нет“, – сказал аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи.

По словам руководителя отдела кредитов по недвижимости Swedbank Анне Пяргма, кредитная ставка Euribor уже сегодня превышает 0,63 и в ближайшие месяцы также ожидается более высокий рост процентной ставки: „Нельзя исключать дальнейшего роста ставки ЕЦБ. Следующие изменения все равно будут в сентябре, при том, что на данный момент она составляет полпроцента. Точно так же можно ожидать повышения в октябре и декабре“.

Euribor может вырасти на 1,5-2 процента в ближайшие 12 месяцев, однако в долгосрочной перспективе люди должны быть готовы к более высокому увеличению процентной ставки, добавила Пяргма: „Средний срок кредита составляет 25 лет, поэтому вы должны быть готовы к тому, что Euribor поднимется выше одного, двух и трех процентов. Исторически, интресс составлял более пяти процентов. Именно поэтому нужно обязательно быть готовым к тому, что Euribor может повышаться в течение всего срока выплаты кредита“.

По мнению аналитиков, не стоит бояться брать кредиты на недвижимость, однако стоит точно рассчитать дополнительные расходы на возросшую процентную ставку.