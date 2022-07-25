Экономисты прогнозируют дальнейшее повышение базовой ставки ЕЦБ. Это повлияет на рынок недвижимости
Европейский центральный банк повысил процентные ставки впервые с 2011 года, чтобы справиться с инфляцией в еврозоне, которая в прошлом месяце составила без малого девять процентов, и это повлияет в первую очередь на рынок недвижимости, так как вырастет также процентная ставка Euribor, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.
„На рынке недвижимости уже заметны волнения. Все зависит от разных компонентов, которые влияют на рынок, как сейчас, так и осенью. Конечно, Euribor – один из главных. От него зависит, смогут ли люди брать кредит на недвижимость или нет“, – сказал аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи.
По словам руководителя отдела кредитов по недвижимости Swedbank Анне Пяргма, кредитная ставка Euribor уже сегодня превышает 0,63 и в ближайшие месяцы также ожидается более высокий рост процентной ставки: „Нельзя исключать дальнейшего роста ставки ЕЦБ. Следующие изменения все равно будут в сентябре, при том, что на данный момент она составляет полпроцента. Точно так же можно ожидать повышения в октябре и декабре“.
Euribor может вырасти на 1,5-2 процента в ближайшие 12 месяцев, однако в долгосрочной перспективе люди должны быть готовы к более высокому увеличению процентной ставки, добавила Пяргма: „Средний срок кредита составляет 25 лет, поэтому вы должны быть готовы к тому, что Euribor поднимется выше одного, двух и трех процентов. Исторически, интресс составлял более пяти процентов. Именно поэтому нужно обязательно быть готовым к тому, что Euribor может повышаться в течение всего срока выплаты кредита“.
По мнению аналитиков, не стоит бояться брать кредиты на недвижимость, однако стоит точно рассчитать дополнительные расходы на возросшую процентную ставку.