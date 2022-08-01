01.08.2022, 10:36
Бегство с Украины вместе с четвероногими друзьями. Военным беженцам с домашними животными трудно найти жилье(27)
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Многие военные беженцы проделали путь от Украины до Эстонии вместе с домашними любимцами. С сожалению, им трудно найти здесь постоянное жилье, так как собственники жилья не хотят сдавать его семьям с домашними питомцами, пишет Eesti Päevaleht.
По данным Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, по состоянию на 23 июля с начала войны в Украине вместе с беженцами в Эстонию прибыло 1156 животных — 607 собак и 549 кошек. У беженцев немного вариантов найти временное пристанище вместе с животными. Гостиница Dzingel одно из тех немногих мест, где беженцы могут находиться вместе с домашними любимцами.