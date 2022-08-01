Бегство с Украины вместе с четвероногими друзьями. Военным беженцам с домашними животными трудно найти жилье

По данным Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, по состоянию на 23 июля с начала войны в Украине вместе с беженцами в Эстонию прибыло 1156 животных — 607 собак и 549 кошек. У беженцев немного вариантов найти временное пристанище вместе с животными. Гостиница Dzingel одно из тех немногих мест, где беженцы могут находиться вместе с домашними любимцами.

Утром 24 февраля Марина и ее семья проснулась в Харькове от разрыва снарядов. Они упаковали вещи еще в конце февраля, но откладывали отъезд до 8 марта. В этот день им позвонил знакомый, живущий в Эстонии последние шесть лет, и сказал, что они могли бы приехать сюда. Марина решилась уехать вместе с двумя детьми и пятью собаками. Ее муж остался в Украине. По словам Марины, он горит желанием отправиться на фронт, но из-за проблем с ногами не может этого сделать.