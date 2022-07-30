ФОТО | Вам надоела ваша ванная? Вот как обновить ее с небольшими усилиями и затратами

„При обновлении ванной комнаты первым делом нужно выяснить, что в ней надоело и что меньше всего в ней нравится. Некоторых беспокоят бутылки с гигиеническими средствами, которые то и дело падают через край раковины. Другому негде сушить чистую одежду или хранить грязное белье“, - говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Кастро также добавил, что лето с его более спокойным темпом — лучшее время для ремонта ванной комнаты, а также любого другого ремонта дома, и для этого не нужно тратить много денег.

Прощайте бутылки на краю ванны

По словам дизайнера интерьеров, для создания пространства в ванной не требуется серьезной реорганизации. Все, что нужно, это пара новых полок. Различные решения для меблировки должны быть выбраны и приспособлены в соответствии с распорядком дня каждого, а вещи должны быть удобно расположены.

„Многие хранят косметику и предметы гигиены на краю ванны или раковины. Из-за этого комната выглядит грязной, не говоря уже о том, что они падают на пол и затрудняют уборку. Для хранения предметов гигиены хорошо подходят специальные корзины и полки, для которых даже не нужно сверлить отверстие в стене – корзины и полки можно прикрепить с помощью, например, присосок. Другими словами, можно найти место для каждой вещи всего за несколько евро“, - сказал дизайнер.

Еще одно хорошее и доступное решение – двухуровневая душевая полка. Для такой полки легко найти подходящее место в ванной, а при необходимости ее можно в любой момент передвинуть. Например, повесить ее на стену у душа или прикрепить к любой поверхности с помощью присоски.