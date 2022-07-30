ФОТО | Вам надоела ваша ванная? Вот как обновить ее с небольшими усилиями и затратами
День начинается и заканчивается в ванной комнате. Поэтому стоит держать ее в порядке, чтобы даже полусонные люди могли быстро найти то, что им нужно. Золотого правила относительно того, как часто следует обновлять ванную комнату, не существует, но, по словам дизайнера интерьеров IKEA, пора что-то менять, когда ванная комната начинает надоедать.
„При обновлении ванной комнаты первым делом нужно выяснить, что в ней надоело и что меньше всего в ней нравится. Некоторых беспокоят бутылки с гигиеническими средствами, которые то и дело падают через край раковины. Другому негде сушить чистую одежду или хранить грязное белье“, - говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Кастро также добавил, что лето с его более спокойным темпом — лучшее время для ремонта ванной комнаты, а также любого другого ремонта дома, и для этого не нужно тратить много денег.
Прощайте бутылки на краю ванны
По словам дизайнера интерьеров, для создания пространства в ванной не требуется серьезной реорганизации. Все, что нужно, это пара новых полок. Различные решения для меблировки должны быть выбраны и приспособлены в соответствии с распорядком дня каждого, а вещи должны быть удобно расположены.
„Многие хранят косметику и предметы гигиены на краю ванны или раковины. Из-за этого комната выглядит грязной, не говоря уже о том, что они падают на пол и затрудняют уборку. Для хранения предметов гигиены хорошо подходят специальные корзины и полки, для которых даже не нужно сверлить отверстие в стене – корзины и полки можно прикрепить с помощью, например, присосок. Другими словами, можно найти место для каждой вещи всего за несколько евро“, - сказал дизайнер.
Еще одно хорошее и доступное решение – двухуровневая душевая полка. Для такой полки легко найти подходящее место в ванной, а при необходимости ее можно в любой момент передвинуть. Например, повесить ее на стену у душа или прикрепить к любой поверхности с помощью присоски.
Также стоит обратить внимание на место под раковиной. „Если под раковиной нет шкафчика, можно установить открытую полку для полотенец и косметики. Всего за несколько евро шкафчик можно сделать более просторным, приобретя несколько ящиков или корзин для хранения. Для того чтобы в комнате было чисто и аккуратно, необходимы всевозможные коробки и корзины на полках. Прозрачные контейнеры разных размеров, подходящие для косметики, ватных палочек и бритвенных принадлежностей, а также плетеные корзины для сортировки предметов домашнего обихода, химии и других моющих средств,“- рекомендует Кастро. Он добавил, что корзины и другие предметы хранения на полках выглядят красиво и эстетично.
Советы по максимальному использованию пространства
Поддержание порядка в маленькой ванной комнате может стать настоящей головной болью. Поэтому дизайнер интерьера также отмечает некоторые часто забытые места для хранения.
„Пространство над стиральной машиной часто упускается из виду. Его можно увеличить без особых усилий с помощью шкафа или полок, которые достигают потолка. Двойная настенная сушилка для полотенец может быть использована как для сушки белья, так и для хранения сложенных полотенец,“- рекомендует Кастро.
На стенах он рекомендует использовать даже самые маленькие зазоры. „Туда можно прикрепить крючки, например, для халатов или гладильной доски. Если на стенах не осталось свободного места, к двери можно прикрепить вешалку стоимостью всего несколько евро. Узкие корзины для белья, низкие шкафы и компактные гладильные доски также помогут в условиях ограниченного пространства,“- добавил Кастро.
Новый интерьер за пару минут
Дизайнер интерьера рекомендует выбирать для ванной комнаты светлые тона, так как они создают впечатление аккуратности и обеспечивают душевное спокойствие. Интерьер ванной комнаты можно основательно изменить даже без покраски стен, используя текстиль и аксессуары.
„Смена шторки для душа, коврика для ванной, полотенец, мыльницы и подставки для зубных щеток обойдется в несколько евро, но значительно изменит внешний вид всей комнаты. Однако для новых аксессуаров следует найти подходящий оттенок. Последние тенденции отдают предпочтение светлым землистым тонам из бамбука или другим натуральным материалам, подходящих для влажных помещений,“ – отметил руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.