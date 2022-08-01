Кризис в секторе продолжается: обанкротилась известная строительная фирма

Строительная фирма Haart Ehitus, в которой работало около 50 специалистов, обанкротилась. Самым известным проектом компании был Маарьямяэский мемориал жертвам коммунизма в Пирита. В портфолио компании также плавательный бассейн Пайде, детский сад Пирита-Козе и реставрационные работы церкви Кихну.

Строительные компании в настоящее время находятся в сложной ситуации, и выживут только те, у кого есть накопленный капитал. Член правления Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд сказал Ärileh, что если индекс цен на строительство вырастет на 19% в год, а строительные материалы подорожают на 25% (в некоторых случаях более чем на 50%), то и для строителей, и для девелоперов возникнет большая неопределенность. Мы будем видеть все больше и больше банкротств.

В бизнесе с маржинальностью в 3-5% только самые крепкие игроки с прочным фундаментом могут пережить 19-процентное повышение цены. Аналитик по недвижимости Михкель Элисте также согласился с тем, что на строительном рынке много неразберихи, из-за чего строители до сих пор боятся начинать новые проекты.

Так сложилась ситуация, когда несколько девелоперских проектов просто стоят на месте и ждут более подходящего момента, пояснил Аллеканд. Застройщикам, которые сами не имеют опыта строительства или не имеют надежных партнеров по сотрудничеству, крайне сложно запустить новые проект сегодня.

Признаки тяжелого положения Haart Ehitus появились еще в мае, когда ERR написало, что предприятие остановило строительство образовательного центра Кайу и сообщило о расторжении договора муниципалитету Рапла. В качестве причины называлось неожиданное повышение цены объекта. Старое здание школы Кайу с прилегающими постройками и вместе с новым зданием станут образовательным центром, куда в конце года переедут начальная школа, детский сад и библиотека. „Мы постоянно слышим о трудностях с рабочей силой и со строительными материалами. Эти темы еженедельно обсуждались на совещаниях“, — сказал тогда Вальд.