ФОТО | Современные стили оформления сада - 15 идей для вдохновения!
К современному стильному дому обязательно должен прилагаться сад в таком же стиле. При обустройстве такого сада стоит следовать немного другим принципам, чем при создании сада в свободном стиле. Если вам нравятся более простые сады, на уход за которым нужно тратить меньше времени и где можно встретить камни, злаки и необычные световые решения, то обязательно стоит посмотреть подборку стильных садов от Moodnekodu.
Конкретно разграниченные зоны создают стильный контраст.
Атмосферу порядка создают растения, высаженные в одинаковые горшки.
Идеально будут смотреться более округлые и обтекаемые формы.
Терасса не обязательно должна быть пристроена к дому и сделана из дерева. Конечно же, в таком случае мебель должна быть 100% водостойкой.
Минималистичный сад, где акцент задают лишь цветы фиолетового цвета.
Или же белые... главное, чтобы их не было слишком много.
Сад можно оформить и без травы!
Еще один сад без травы, где красоту создают лаванда, злаки и место для костра.
В современном саду найдется место и для уличного камина.
Отличное сочетание: дерево, камень и вода.
Грядка вокруг террасы идеально отгораживает находящуюся по центру сада зону для отдыха.
Многоуровневый сад - тоже неплохая идея.
С помощью ящиков с цветами можно отгородить зону для приема солнечных ванн.
Вместо большого числа кустов и цветов сад можно украсить и камнями. Геометрические формы выглядят очень стильно.
Современный стиль сада еще не означает, что там нельзя выращивать помидоры, огурцы и други овощи. Даже картофель можно высадить стильно.