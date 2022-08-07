ФОТО | Современные стили оформления сада - 15 идей для вдохновения!

Конкретно разграниченные зоны создают стильный контраст.

Атмосферу порядка создают растения, высаженные в одинаковые горшки.

Идеально будут смотреться более округлые и обтекаемые формы.

Терасса не обязательно должна быть пристроена к дому и сделана из дерева. Конечно же, в таком случае мебель должна быть 100% водостойкой.



Минималистичный сад, где акцент задают лишь цветы фиолетового цвета.

Или же белые... главное, чтобы их не было слишком много.

Сад можно оформить и без травы!

Еще один сад без травы, где красоту создают лаванда, злаки и место для костра.

В современном саду найдется место и для уличного камина.

Отличное сочетание: дерево, камень и вода.

Грядка вокруг террасы идеально отгораживает находящуюся по центру сада зону для отдыха.

Многоуровневый сад - тоже неплохая идея.

С помощью ящиков с цветами можно отгородить зону для приема солнечных ванн.

Вместо большого числа кустов и цветов сад можно украсить и камнями. Геометрические формы выглядят очень стильно.

Современный стиль сада еще не означает, что там нельзя выращивать помидоры, огурцы и други овощи. Даже картофель можно высадить стильно.