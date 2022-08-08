7 дизайн-приемов, чтобы создать интерьер не хуже чем с обложки журнала
Красивый дизайн дома или квартиры — визитная карточка владельца. Именно по ней можно судить о хорошем вкусе хозяина. Как сделать интерьер в любимом доме глянцевым в хорошем смысле слова? Следует придерживаться не только общепринятых правил дизайнеров, но и проявлять воображение, пишет INMYROOM.
Единое стилистическое решение
Единое стилистическое решение для всех помещений — очень удачный дизайнерский прием. Чтобы интерьер был как с обложки, необходимо создать целостное бесшовное пространство таким образом, чтобы прихожая плавно перетекала в гостиную, затем в столовую и так далее. Не стоит забывать, что санузел в спальне — это часть самой спальни! Обычно в отделке лучше не использовать множество декоративных материалов, а остановиться на единой цветовой палитре интерьера, едином поле и аналогичном декоре.
Заметные арт-объекты
Арт-объекты сразу же делают интерьер дома интересным и впечатляющим. Это могут быть либо иконы дизайна в виде шезлонга Ле Корбюзье, либо, например, фигурки Bearbrick. Вообще глянцевый интерьер немыслим без произведений искусства. Некоторые владельцы создают такие предметы сами. В данном случае многое зависит от наличия свободного времени и фантазии.
Крупный объем
Бытует мнение, что большие элементы загромождают пространство. На самом деле это не так. Например, современный ковер с графическим рисунком визуально расширяет пространство. Аналогично работает большое изголовье кровати, объединенное с отделкой стены над ним. Так комната становится просторнее.
Хорошее освещение
Хорошее освещение сильно влияет на общую картину. Именно поэтому правильный интерьер в доме всегда будет максимально светлым и приятым. Такое решение делает помещение более просторным и уютным, создает ощущение комфорта. В идеале в правильном интерьере не должно оставаться места для темных и мрачных уголков, а если они есть, эти зоны надо „высветлять“ бра или торшерами.
Зеркала
Зеркала в интерьере решают многие задачи. Во-первых, они сразу же делают интерьер стильным и модным. Во-вторых, заметно расширяют пространство. И наконец, служат интересным предметом декора. Совсем не обязательно выбирать классические и привычные модели, поскольку дизайнеры предлагают множество нескучных решений. Главное, чтобы зеркала не выбивались из общей картинки и смотрелись гармонично. Владельцы могут остановиться на вариантах с необычными рамками или составить композицию из зеркал разного размера, но одинаковой формы. Последний вариант создает интересный декор.
Броские акценты
Броские акценты в дизайне делают интерьер завершенным. Например, можно выделить ярким цветом определенные элементы декора или украсить белый диван сочными красными подушками. Если говорить о заметных штрихах, то их легко создать с помощью картин в броских рамках. „Разбавить“ интерьер помогут шторы, выдержанные в насыщенных цветах. Такие решения делают общий дизайн запоминающимся.
Вещи с любовью
И последнее: в жилом интерьере большое значение имеет человеческое тепло. Не стоит гнаться исключительно за стильной картинкой. Получится красиво, но не уютно, как в отеле. Выбирайте мебель и аксессуары с историей. Не выбрасывайте то, что досталось в наследство от прабабушки. Вещи, хранящие память и историю семьи, никогда не выйдут из моды.