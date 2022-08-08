7 дизайн-приемов, чтобы создать интерьер не хуже чем с обложки журнала

Единое стилистическое решение

Единое стилистическое решение для всех помещений — очень удачный дизайнерский прием. Чтобы интерьер был как с обложки, необходимо создать целостное бесшовное пространство таким образом, чтобы прихожая плавно перетекала в гостиную, затем в столовую и так далее. Не стоит забывать, что санузел в спальне — это часть самой спальни! Обычно в отделке лучше не использовать множество декоративных материалов, а остановиться на единой цветовой палитре интерьера, едином поле и аналогичном декоре.

Заметные арт-объекты

Арт-объекты сразу же делают интерьер дома интересным и впечатляющим. Это могут быть либо иконы дизайна в виде шезлонга Ле Корбюзье, либо, например, фигурки Bearbrick. Вообще глянцевый интерьер немыслим без произведений искусства. Некоторые владельцы создают такие предметы сами. В данном случае многое зависит от наличия свободного времени и фантазии.

Крупный объем

Бытует мнение, что большие элементы загромождают пространство. На самом деле это не так. Например, современный ковер с графическим рисунком визуально расширяет пространство. Аналогично работает большое изголовье кровати, объединенное с отделкой стены над ним. Так комната становится просторнее.

Хорошее освещение

Хорошее освещение сильно влияет на общую картину. Именно поэтому правильный интерьер в доме всегда будет максимально светлым и приятым. Такое решение делает помещение более просторным и уютным, создает ощущение комфорта. В идеале в правильном интерьере не должно оставаться места для темных и мрачных уголков, а если они есть, эти зоны надо „высветлять“ бра или торшерами.

Зеркала