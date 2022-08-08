ФОТО | Посадил и забыл: 5 лучших многолетников для вашего сада
Если вы хотите, чтобы ваш сад требовал как можно меньше работы и усилий, то стоит обратить внимание на многолетние растения — не нужно каждый год возиться с посадкой новых цветов. Клумбу многолетних растений можно делить и расширять, и это не потребует дополнительных вложений, пишет Delfi Дом&Сад со ссылкой на The Spruce.
Эхинацея
Эхинацея — не только полезное лекарственное растение, но и украшение вашего сада. Эхинацея неприхотлива и растет почти в любых условиях — от влажного чернозема до сухой и глинистой почвы.
Чтобы рассадить эхинацею, подождите, пока конусообразные сердцевинки не высохнут полностью. Затем удалите головки и осторожно отделите все черные семена — лучше использовать перчатки, поскольку семена острые. Рассейте семена в тех участках сада, где вы хотите выращивать эхинацею.
Шалфей
Шалфей — удивительно универсальное растение: он бывает самых разных расцветок и форм роста. Шалфей отлично годится как заполняющее растение вокруг других высоких растений. Шалфей очень вынослив и продолжает расти даже после суровой зимы.
Единственным недостатком многолетнего шалфея — это то, что он может стать деревянистым, а листья будут расти только на концах веточек. Чтобы этого избежать, регулярно обрезайте растение, чтобы стимулировать новый рост. Листья будут расти ближе к месту среза и в результате у вас будет прекрасный куст.
Однако со временем шалфей все равно станет более деревянистым. Но если у вас есть другие кусты шалфея, то вы можете заменить старый новым.
Лаванда
Лаванду используют для всего — от готовки до лечения. Лаванда бывает синих и фиолетовых оттенков, а также белая, и через несколько лет может вырасти очень высокой.
Если вам не удавалось вырастить лаванду, то обратите внимание на то, подходит ли ваш климат конкретному сорту. Существует очень много видов лаванды, и, скорее всего, вы еще не нашли подходящий.
Лаванду можно выращивать в разрезанном пополам деревянном бочонке или другом пористом контейнере. А когда надвигаются холода, контейнер переносят в более теплое место. Лаванду может погубить не только холод, но и сырость. Застоявшаяся влага убивает корни лаванды, поэтому важно высадить ее в почву с хорошим дренажем.
Тимьян
Тимьян растет в любом саду, что особенно удобно даже для начинающих садоводов. Его отличительным качеством является то, что чем меньше вы с ним возитесь, тем растение лучше себя чувствует. Тимьян бывает пряморастущим и ползучим, поэтому сорт можно подобрать для любого сада.
Тимьян можно высадить между камнями и плитками дорожек в саду — когда на него наступают, он выделяет приятный запах и может выдержать среднюю нагрузку дорожки. Тимьян хорошо растет там, где для других растений слишком сухие и суровые условия.
Тимьян нужно обрезать и ему легко можно придать декоративную форму для более элегантного вида. Тимьян легко размножается делением куста или черенками.
Мята
Мята является инвазивным растением, но важна для любого сада, за которым сложно ухаживать. Она распространяется везде, где нужно и не нужно. Лучше всего посадить мяту в закопанное в землю ведро. Это поможет сдержать распространение растения.
Мята известна своим великолепным запахом и вкусом, и идеально подходит для заварки чая. Если вы любите пить мяту, то попробуйте вырастить несколько сортов, но следите, чтобы между сортами оставалось достаточно места, чтобы избежать перекрестного опыления насекомыми. Некоторые садоводы сажают разные сорта мяты вне поля зрения друг друга, чтобы сохранить чистоту сортов.