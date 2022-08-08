ФОТО | Посадил и забыл: 5 лучших многолетников для вашего сада

Эхинацея

Эхинацея — не только полезное лекарственное растение, но и украшение вашего сада. Эхинацея неприхотлива и растет почти в любых условиях — от влажного чернозема до сухой и глинистой почвы.

Чтобы рассадить эхинацею, подождите, пока конусообразные сердцевинки не высохнут полностью. Затем удалите головки и осторожно отделите все черные семена — лучше использовать перчатки, поскольку семена острые. Рассейте семена в тех участках сада, где вы хотите выращивать эхинацею.

Шалфей

Шалфей — удивительно универсальное растение: он бывает самых разных расцветок и форм роста. Шалфей отлично годится как заполняющее растение вокруг других высоких растений. Шалфей очень вынослив и продолжает расти даже после суровой зимы.

Единственным недостатком многолетнего шалфея — это то, что он может стать деревянистым, а листья будут расти только на концах веточек. Чтобы этого избежать, регулярно обрезайте растение, чтобы стимулировать новый рост. Листья будут расти ближе к месту среза и в результате у вас будет прекрасный куст.

Однако со временем шалфей все равно станет более деревянистым. Но если у вас есть другие кусты шалфея, то вы можете заменить старый новым.

Лаванда

Лаванду используют для всего — от готовки до лечения. Лаванда бывает синих и фиолетовых оттенков, а также белая, и через несколько лет может вырасти очень высокой.

Если вам не удавалось вырастить лаванду, то обратите внимание на то, подходит ли ваш климат конкретному сорту. Существует очень много видов лаванды, и, скорее всего, вы еще не нашли подходящий.

Лаванду можно выращивать в разрезанном пополам деревянном бочонке или другом пористом контейнере. А когда надвигаются холода, контейнер переносят в более теплое место. Лаванду может погубить не только холод, но и сырость. Застоявшаяся влага убивает корни лаванды, поэтому важно высадить ее в почву с хорошим дренажем.

Тимьян