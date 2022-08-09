Цены на аренду жилья в Литве: одни считают заработок, другие – растущие расходы

Как сообщает Департамент статистики Литвы, в 2021 году жители Вильнюса платили 113,26 евро за квадратный метр в год. Стандартная двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров стоила в среднем 472 евро в месяц, в 2020 году за аренду той же квартиры пришлось бы заплатить 466 евро.

Арендная плата за жилье в Каунасе в 2021 году составляла 83,95 евро за квадратный метр в год. В прошлом году там за аренду двухкомнатной квартиры приходилось платить в среднем 350 евро (в 2020 году стоимость аренды составляла 342 евро). В Клайпеде было зафиксировано символическое снижение цен на аренду жилья. В прошлом году здесь за один квадратный метр арендного жилья просили 71,64 евро в год: квартира площадью 50 квадратных метров обходилась арендаторам примерно в 299 евро в месяц (в 2020 году — 302 евро).

В прошлом году Шяуляй отличился самым ощутимым скачком цен. В 2021 году за квадратный метр съемного жилья нужно было платить 59,73 евро, в 2020 году — 52,2 евро. Аренда двухкомнатной квартиры для жителей Шяуйляй в течение года выросла с 218 до 249 евро в месяц.

Не избежали повышения цен и жители Паневежиса: в прошлом году в столице Аукштайтии им приходилось платить 54,07 евро за квадратный метр в год — арендная плата за двухкомнатную квартиру выросла с 212 до 225 евро в год.

Исключительный год

Эксперты по недвижимости утверждают, что в этом году рынок аренды жилья столкнулся с еще большими проблемами. Из-за наплыва военных беженцев из Украины предложение арендного жилья резко упало в начале года. А из-за отсутствия предложения цены на аренду поднялись до рекордных уровней. Независимый эксперт по недвижимости Арнольдас Антанавичюс сказал, что цены на аренду уже достигли своего пика и могут немного снизиться с приближением зимы.