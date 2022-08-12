ФОТО | Советы по обновлению детской комнаты перед началом нового учебного года
По мере взросления ребенка его комнату нужно время от времени обновлять. Потребности дошкольника отличаются от потребностей подростка. Для последних личное пространство также является средством самовыражения. Дизайнер интерьеров IKEA указывает на самые важные вещи, которые необходимо учитывать на этапах взросления ребенка, и дает советы, как одновременно обеспечить функциональность, безопасность и игривость комнаты, не оставив зияющей дыры в кошельке.
Самые распространенные ошибки в обстановке комнаты дошкольника
Потребность в самостоятельности растет вместе с ребенком. Это выражается в простых вещах: возможность дотянуться до своих вещей и привести их в порядок, выбрать себе одежду и т. д. По словам Педро Кастро, руководителя отдела дизайна интерьеров IKEA, родители часто обставляют детскую комнату взрослой мебелью, упуская из виду важный этап в развитии ребенка. Мебель, специально разработанная для детей, может быть отрегулирована в соответствии с их ростом. Это позволяет создать комфортное и безопасное для ребенка пространство, а также помогает сэкономить на расходах.
„Если при рождении ребенка его ждет детская мебель, то, когда ребенок подрастает, перед родителями встает дилемма: какую мебель выбрать, чтобы она прослужила как можно дольше? Часто малыши переходят прямо из кроватки на место, предназначенное для взрослого. Мебель, которая растет вместе с ребенком, сделает переход более плавным: у ребенка будет безопасное и вдохновляющее пространство, а родителю не придется покупать новую мебель каждые несколько лет,“- объясняет дизайнер.
Он рекомендует выбирать мебель, которую легко трансформировать в соответствии с меняющимися потребностями ребенка: раздвижные кровати и комбинированные решения для хранения, которые можно свободно расширять с помощью различных аксессуаров.
„Отличным примером является модульный шкаф в детской комнате. Такой гардероб можно обновить в любой момент. Например, добавив новые детали или заменив вешалки ящиками. Позже интерьер комнаты можно обновить или изменить ее настроение, просто выбрав новый цвет дверей шкафа или фасадов ящиков, что стоит всего несколько евро,“- говорит Кастро.
Еще одно незаменимое решение сэкономить – выбрать кровать, которую можно отрегулировать по росту ребенка. Такие кровати легко удлиняются до двух метров.
Мебель для школьника должна быть вне времени
Самое главное в комнате ученика, поступающего в первый класс, – это учебный уголок с письменным столом и стулом. Родитель может спланировать и обставить комнату таким образом, что мебель не придется менять до конца всего учебного периода. Как? Решение заключается в вневременном дизайне и функциональной мебели, которая через несколько лет не будет выглядеть детской. Дизайнер интерьера снова рекомендует решения, которые легко адаптировать к росту ребенка. Например, стулья для рабочего стола с регулируемой высотой.
„Школьнику нужно много места для канцелярских принадлежностей, тетрадей и книг. Чтобы они не громоздились на столе и не вызывали путаницы, также стоит подумать о разных решениях для хранения. Дополнительные шкафы рядом со столом, легко прикрепляемые настенные полки, перфорированная доска и различные настольные органайзеры обеспечат ребенку достаточно места для учебы,“- говорит Кастро.
Игривость обязательна
Дизайнер интерьеров утверждает, что мы часто хотим оформить детскую комнату с точки зрения взрослого. Не следует забывать об украшениях, аксессуарах и цветах в случае комнаты, предназначенной для самых маленьких. Они добавляют комнате игривости и стимулируют творчество. Из практических соображений комнату также можно украсить досками для заметок и перфокартами.
При минимально возможном бюджете дизайнер рекомендует начинать ремонт помещения с избавления в первую очередь от ненужного. Будь то старые и неиспользуемые предметы или мебель. Следующим шагом будет покраска комнаты, затем ее обстановка. Для того, чтобы разделить расходы, необязательно покупать всю мебель сразу, а можно делать это поэтапно. Кроме того, чистая и просторная комната с кроватью, ящиком для игрушек и письменным столом намного лучше для ребенка, чем узкая комната, заставленная мебелью.