ФОТО | Советы по обновлению детской комнаты перед началом нового учебного года

Самые распространенные ошибки в обстановке комнаты дошкольника

Потребность в самостоятельности растет вместе с ребенком. Это выражается в простых вещах: возможность дотянуться до своих вещей и привести их в порядок, выбрать себе одежду и т. д. По словам Педро Кастро, руководителя отдела дизайна интерьеров IKEA, родители часто обставляют детскую комнату взрослой мебелью, упуская из виду важный этап в развитии ребенка. Мебель, специально разработанная для детей, может быть отрегулирована в соответствии с их ростом. Это позволяет создать комфортное и безопасное для ребенка пространство, а также помогает сэкономить на расходах.

„Если при рождении ребенка его ждет детская мебель, то, когда ребенок подрастает, перед родителями встает дилемма: какую мебель выбрать, чтобы она прослужила как можно дольше? Часто малыши переходят прямо из кроватки на место, предназначенное для взрослого. Мебель, которая растет вместе с ребенком, сделает переход более плавным: у ребенка будет безопасное и вдохновляющее пространство, а родителю не придется покупать новую мебель каждые несколько лет,“- объясняет дизайнер.

Он рекомендует выбирать мебель, которую легко трансформировать в соответствии с меняющимися потребностями ребенка: раздвижные кровати и комбинированные решения для хранения, которые можно свободно расширять с помощью различных аксессуаров.

„Отличным примером является модульный шкаф в детской комнате. Такой гардероб можно обновить в любой момент. Например, добавив новые детали или заменив вешалки ящиками. Позже интерьер комнаты можно обновить или изменить ее настроение, просто выбрав новый цвет дверей шкафа или фасадов ящиков, что стоит всего несколько евро,“- говорит Кастро.

Еще одно незаменимое решение сэкономить – выбрать кровать, которую можно отрегулировать по росту ребенка. Такие кровати легко удлиняются до двух метров.

Мебель для школьника должна быть вне времени