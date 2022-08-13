Дизайнер назвал еще 7 антитрендов 2022 года, которые испортят любой интерьер
Эксперты из студии дизайна „АртМонополия“ уже рассказывали INMYROOM, что совсем не актуально в 2022 году. Читайте первую часть материала тут. Сегодня дизайнеры назовут еще 7 антитрендов.
Межкомнатные двери со стеклянными вставками и полосками
Совершенно точно не украсят ваш интерьер. Лучше отказаться от них в пользу лаконичных цельных шпонированных дверей, либо выбрать эмаль в тон стены или же инвизибл-двери под покраску. Что касается высоты, то двери под потолок всегда смотрятся по-дизайнерски. Проблем найти такие сейчас нет. Поставщики свободно предлагают двери хоть 2.60, хоть 3 метра. Иногда такие модели делают стандартной высоты, а пространство над ними закрывают декоративной панелью в отделке двери: в закрытом состоянии дверь выглядит так, словно она до потолка.
Многослойные шторы
Шторы могут легко испортить дизайн любого помещения. Тенденции в шторах тоже переходят к минимализму. Уже нет необходимости использовать тюль, внутренние шторы блэкаут, внешние портьеры, не говоря о подхватах и ламбрекенах. Даже из современной ткани. Такие решения сделают зону окна более тяжелой, сложной и несовременной. Лучше выбрать одну штору — она сразу же может быть с функцией блэкаут. Также все чаще дизайнеры используют рулонные шторы. В гостиной, если вам не нравится окно совсем без штор, достаточно будет одной легкой вуали, подходящей по стилю. Ну и любые шторы должны иметь достаточную длину. Если мы говорим о портьерах или вуали, они обязательно должны быть подшиты в пол (плюс-минус 1-2 см).
Мебельные комплекты
Даже в классических интерьерах, которые зачастую требуют симметрии, дизайнеры сейчас подбирают мебель разных производителей и разных коллекций. Это делает обстановку более сложной и интересной. Даже если интерьер классический, советуем использовать мебель просто похожих форм. Или создать симметрию в композиции от центральной оси, используя одинаковые кресла, но отличный от них диван.
Стулья к обеденной группе также часто подбирают разные, компонуют их по парам или ставят стулья из другой коллекции во главе стола.
Обстановка гостиной из одной коллекции точно сведет на нет весь дизайн. Часто такая же проблема может возникнут и при подборе освещения. Гораздо более тонкая работа — подобрать свет под разные сценарии у разных производителей, но в одном стилевом направлении, а не просто повесить бра, центральный свет и поставить торшер из одной коллекции. Картинка сразу станет плоской и будет напоминать страницу каталога фабрики света.
Мебельные стенки
Любая сложная мебельная конструкция нагружает интерьер. Мы даже не имеем в виду те образцы чехословацкого дизайна, которые были гордостью каждой семьи в советском союзе. У многих мебельных фабрик и сейчас есть современные мебельные стенки. Да, они не во всю стену и изготовлены из современных материалов. Но такие предметы интерьера точно не станут украшением и испортят вашу гостиную.
Проблему хранения (которая остро стояла в квартирах в СССР) сейчас можно решить другими методами: встроенные шкафы, компактные гардеробные, интересные тумбы и комоды. Для книг лучше использовать отдельные стеллажи, а для посуды — буфеты в кухне или обеденной зоне. В гостиной будет достаточно консоли или тумбы под ТВ, а также легких стеллажей.
Кирпич в отделке
В 90% случаев это выглядит неестественно, дешево и неуместно. Если вы хотите, чтобы кирпич в квартире смотрелся красиво и дорого, не нужно покупать первую попавшуюся дешевую плитку. В идеале здорово, если кирпич в вашем интерьере родной. Если же вы покупаете кирпич на отделку, выбирайте сложную плитку, с хорошей текстурой, фактурой, натуральным цветом, с большим количеством элементов. Особенно будьте внимательны, если у вас есть внешние углы в отделке кирпичом.
Лофт
Лофт в целом уже почти не востребован, стиль практически устарел и вышел из моды. Он требует определенной стилистики в коммуникациях и освещении, высоких потолков, больших окон, родной кирпичной кладки, мебели, которая очень четко вписывается в стиль. Чтобы не получить пародию, лучше все же отказаться от этого стиля, если вы обладатель стандартной по характеристикам квартиры в новостройке.
Колонны в квартирах
Просто не стоит этого делать. Поверьте. Версальский дворец сделать не получится по масштабам, а современные предметы интерьера будут жутко диссонировать. Интерьер будет выглядеть карикатурно.