Дизайнер назвал еще 7 антитрендов 2022 года, которые испортят любой интерьер

Межкомнатные двери со стеклянными вставками и полосками

Совершенно точно не украсят ваш интерьер. Лучше отказаться от них в пользу лаконичных цельных шпонированных дверей, либо выбрать эмаль в тон стены или же инвизибл-двери под покраску. Что касается высоты, то двери под потолок всегда смотрятся по-дизайнерски. Проблем найти такие сейчас нет. Поставщики свободно предлагают двери хоть 2.60, хоть 3 метра. Иногда такие модели делают стандартной высоты, а пространство над ними закрывают декоративной панелью в отделке двери: в закрытом состоянии дверь выглядит так, словно она до потолка.

Многослойные шторы

Шторы могут легко испортить дизайн любого помещения. Тенденции в шторах тоже переходят к минимализму. Уже нет необходимости использовать тюль, внутренние шторы блэкаут, внешние портьеры, не говоря о подхватах и ламбрекенах. Даже из современной ткани. Такие решения сделают зону окна более тяжелой, сложной и несовременной. Лучше выбрать одну штору — она сразу же может быть с функцией блэкаут. Также все чаще дизайнеры используют рулонные шторы. В гостиной, если вам не нравится окно совсем без штор, достаточно будет одной легкой вуали, подходящей по стилю. Ну и любые шторы должны иметь достаточную длину. Если мы говорим о портьерах или вуали, они обязательно должны быть подшиты в пол (плюс-минус 1-2 см).

Мебельные комплекты

Даже в классических интерьерах, которые зачастую требуют симметрии, дизайнеры сейчас подбирают мебель разных производителей и разных коллекций. Это делает обстановку более сложной и интересной. Даже если интерьер классический, советуем использовать мебель просто похожих форм. Или создать симметрию в композиции от центральной оси, используя одинаковые кресла, но отличный от них диван.

Стулья к обеденной группе также часто подбирают разные, компонуют их по парам или ставят стулья из другой коллекции во главе стола.