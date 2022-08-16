Квадратный метр квартиры в Таллинне за год подорожал на 24%

В июле квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2935 евро, за год цена квадратного метра выросла на 24 процента, тогда как средняя цена квадратного метра квартиры в Тарту составила 2 291 евро, в Пярну - 2 071 евро, цена квадратного метра за год выросла на 21 и 29 процентов соответственно.

В июле было совершено 2198 сделок с квартирной собственностью, проданной в качестве жилой площади, что на восемь процентов больше, чем в июле 2021 года, также в июле было совершено 748 сделок с незастроенной землей и 734 сделки с застроенной землей, что по сравнению с июлем прошлого года меньше на 49 и 20 процентов соответственно.

В Таллинне было совершено 864 сделки с квартирами, что на 15 процентов больше, чем в июле прошлого года, но на девять процентов меньше, чем в предыдущем месяце, при этом почти треть сделок с квартирами составили первичные продажи.

В июле в Тарту было продано 219 квартир, из которых почти четверть составили первичные продажи, в то же время количество сделок с квартирами в Тарту за год уменьшилось на пять процентов и увеличилось на два процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в Пярну было совершено 80 сделок с квартирами - столько же, сколько и в июле прошлого года.