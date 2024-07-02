Как оживить уставший интерьер? Пять советов дизайнера
Неважно, как вы купили квартиру: с ремонтом от застройщика или на вторичном рынке — часто возникает необходимость быстро улучшить дизайн. Такая проблема может появиться и в своей давно обжитой квартире. Как быть, если нет денег, времени и сил на полноценный ремонт? Секретами оживления надоевшего ремонта делится дизайнер Дарина Ермак, пишет INMYROOM.
Стены
Изменить цвет стен — прекрасное решение для бюджетного обновления ремонта. Лучше выбрать светлые бежевые или серые оттенки: их проще сочетать с уже существующей мебелью, они смотрятся легко и приятно. Разумеется, вы можете выбрать любой цвет, но важно, чтобы он гармонировал с напольным покрытием, потому что замена пола подразумевает уже полноценный ремонт.
Краску выбирайте с минимальной степенью блеска, более матовую — такие стены всегда смотрятся выигрышно. Если существующие стены будут подготовлены под покраску, то затраты будут минимальны, а вот если у вас наклеены обои, то их придется демонтировать и подготовить гладкие стены. У меня был опыт покраски поверх фактурной декоративной штукатурки, это тоже может получиться интересно и стильно.
Мебель
Новая обивка мебели прекрасно обновит ваш ремонт. Компании или частные мастера перетянут старые диваны, кресла и даже кровати. Это выйдет на порядок дешевле, чем покупка новой мебели. Ткани необходимо подбирать специальные мебельные: они обладают большей плотностью и износостойкостью.
Сейчас даже существуют „антивандальные“ ткани, которые не дадут вашему питомцу оставить след от когтей и не будут впитывать пролитый на диван сок или вино. С такой тканью ваш любимый диван или кресло прослужит вам еще очень много лет. По моему опыту, знакомая мебель, ставшая вдруг красивой и яркой, приводит заказчиков в полный восторг.
Текстиль
Шторы, подушки на диванах, пледы — все это добавляет уюта и помогает сделать ремонт более стильным. Можно чередовать текстиль в зависимости от времени года: зимой — тяжелые вязаные изделия, а летом — легкие с ярким принтом. Текстиль можно использовать для расставления цветовых акцентов, а можно подобрать текстиль в общей цветовой гамме. Текстилем, например, можно придать новогоднее настроение, добавив несколько элементов с рождественским принтом.
Картины и постеры
Это самый бюджетный вариант, который не только оживит интерьер, но и добавит ему индивидуальности. Рамки разных размеров продаются в любых строительных гипермаркетах и магазинах с декором. Постеры можно найти по вашему вкусу в интернете, а распечатать — в любом копицентре с широкоформатной печатью. В моей практике были случаи, когда мы оформляли стены творчеством заказчиков, рисунками детей, фотографиями из путешествий — это всегда смотрится выигрышно.
Акцентный декор
Времена, когда модно было выставлять все сервизы на полки, давно прошли. Маленькие сувениры и несочетающиеся безделушки на открытых полках становятся визуальным шумом. Лучше убрать лишнее не только с полок, но и в целом по квартире, а пустое пространство заполнить несколькими акцентными деталями: рядом с диваном поставить модный торшер, добавить большую напольную вазу с пампасной травой и несколько декоративных статуэток современного дизайна. Хорошим вариантом, кстати, будут и полки с книгами в одинаковых однотонных обложках.
Замена светильников
Люстры и бра довольно быстро устаревают по дизайну и внешнему виду, особенно если это была ультра-модная люстра: обычно такие варианты устаревают уже за пять лет. Замените их на модели, которые востребованы сейчас, и заметите, как освежится ваш интерьер. Сегодня актуальны минималистичные по дизайну светильники, без лишних деталей.
Обшить мебель, расставить яркие акценты в декоре и даже покрасить стены можно бюджетно и быстро. Радость и вдохновение от новой обстановки точно будут более ценными.