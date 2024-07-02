Как оживить уставший интерьер? Пять советов дизайнера

Стены

Изменить цвет стен — прекрасное решение для бюджетного обновления ремонта. Лучше выбрать светлые бежевые или серые оттенки: их проще сочетать с уже существующей мебелью, они смотрятся легко и приятно. Разумеется, вы можете выбрать любой цвет, но важно, чтобы он гармонировал с напольным покрытием, потому что замена пола подразумевает уже полноценный ремонт.

Краску выбирайте с минимальной степенью блеска, более матовую — такие стены всегда смотрятся выигрышно. Если существующие стены будут подготовлены под покраску, то затраты будут минимальны, а вот если у вас наклеены обои, то их придется демонтировать и подготовить гладкие стены. У меня был опыт покраски поверх фактурной декоративной штукатурки, это тоже может получиться интересно и стильно.

Мебель

Новая обивка мебели прекрасно обновит ваш ремонт. Компании или частные мастера перетянут старые диваны, кресла и даже кровати. Это выйдет на порядок дешевле, чем покупка новой мебели. Ткани необходимо подбирать специальные мебельные: они обладают большей плотностью и износостойкостью.

Сейчас даже существуют „антивандальные“ ткани, которые не дадут вашему питомцу оставить след от когтей и не будут впитывать пролитый на диван сок или вино. С такой тканью ваш любимый диван или кресло прослужит вам еще очень много лет. По моему опыту, знакомая мебель, ставшая вдруг красивой и яркой, приводит заказчиков в полный восторг.

Текстиль

Шторы, подушки на диванах, пледы — все это добавляет уюта и помогает сделать ремонт более стильным. Можно чередовать текстиль в зависимости от времени года: зимой — тяжелые вязаные изделия, а летом — легкие с ярким принтом. Текстиль можно использовать для расставления цветовых акцентов, а можно подобрать текстиль в общей цветовой гамме. Текстилем, например, можно придать новогоднее настроение, добавив несколько элементов с рождественским принтом.

Картины и постеры