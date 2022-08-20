Магические свойства вещей, которые нас окружают дома: вы могли о них не знать

Существует целая масса магических предметов, о которых вы могли что-то слышать — например, куклы-вуду, подковы, ловец снов и так далее. Оказывается, магическими свойствами обладают не только они.

Растения

Растения — это источник живительной силы и благоприятной энергетики. Например, есть растения, которые помогают защищать дом от недоброжелателей. К таковым относятся спатифиллум, алоэ, кактус и некоторые другие.

Бывают денежные цветы и растения типа толстянки, именуемой также денежным деревом, бамбука, герани. Такие растения привлекают финансовую удачу и помогают человеку более эффективно распоряжаться своими финансами.

Существуют также растения-обереги типа чертополоха, зверобоя, мяты. Некоторые растения могут отрицательно влиять на энергетику дома и настроение людей. К примеру, нельзя держать дома монстеру и диффенбахию.

Животные

Животные — это не вещь, но о них стоит сказать пару слов. Они крайне благотворно влияют на энергетику дома и создают гармонию в родных стенах. Особой силой обладают в таком случае кошки любой расцветки, собаки, грызуны, птицы, рыбки.

Подарки

Любые подаренные вам предметы обладают огромной силой. Так как заряжены любовью человека, который вам их подарил. Особенно важными являются те подарки, которые были получены от близких людей или от второй половинки. Они приносят удачу, дарят позитивные эмоции и могут выступать даже в роли оберегов.

Вещи, принадлежавшие вашим близким

Если в вашем доме есть вещи, которые когда-то принадлежали вашим близким, то они могут выполнять роль сильнейшего оберега. Например, это свойственно украшениям. Старые фотографии, на которых изображены люди, которых вы не знали, могут, наоборот, принести проблемы. Старые фото родителей или бабушек с дедушками можно оставлять себе.

Обувь и одежду лучше выбрасывать или отдавать нуждающимся, хотя она по своей энергетике близка к нейтральной. Часы, к примеру, лучше выбрасывать или продавать. В особенной степени это касается тех, что не ходят.

Зеркало

Зеркала — это магически активные предметы, которые открывают энергетические каналы и усиливают наши эмоции. Именно по этой причине нельзя ругаться перед зеркалом, плакать, желать кому-то зла. Зеркала используются в магии для усиления эффектов от свечей, а также для создания энергетических врат, высвобождающих силу Вселенной. Два зеркала, расположенных друг напротив друга, могут открывать портал в потусторонний мир.