ФОТО | Настоящий лабиринт, акулы, фрикадельки и более 9000 товаров! Смотрите, как выглядит новый магазин IKEA под Таллинном

Магазин IKEA находится в Курна, недалеко от Таллинна. Главное его отличие от пункта заказа и доставки в Ласнамяэ - все товары можно купить сразу на месте. А их там более 9000! Среди товаров есть даже живые цветы в горшках, которые продаются по крайне выгодной цене, и бытовая техника с гарантией на 5 лет.

Кроме того, внутри находится просторный ресторан, где можно отведать легендарные фрикадельки от IKEA, традиционные шведские булочки с корицей и хотдоги всего за 70 центов! Цены крайне соблазнительные, а если вы присоединились к программе лояльности IKEA Family, то можете получить вместе с заказом бесплатный горячий напиток.

Главное, не заблудиться внутри магазина во множестве комнат, в которых представлены примеры стильных интерьеров от дизайнера бренда. Как и другие магазины сети, он устроен очень хитро - чтобы дойти от входа до выхода нужно пройти весь огромный магазин, расположившийся на двух этажах. Запасаемся терпением.

P.S. В магазине ждут новых хозяев плюшевые акулы IKEA - не менее знаменитые, чем фрикадельки. На пике популярности во многих странах эти мягкие игрушки было практически невозможно купить. Поэтому если вы до сих пор мечтаете о такой, то стоит поспешить за ней в день открытия.

О магазине

Площадь магазина ИКЕА в Таллинне составляет около 30 000 м2, а парковочных мест почти 1 000. Путешествие посетителя магазина начинается с выставочного зала на втором этаже. Там покупателей ждут более 50 полностью меблированных образцов комнат и домов. Клиенты могут увидеть и попробовать различные товары в домашней обстановке и, таким образом, найти подходящее решение для своего дома.