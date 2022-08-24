Ставка Euribor устремилась в космос и приближается к одному проценту(1)
Последние семь лет ставка Euribor — процентная ставка кредитования между европейскими банками — оставалась отрицательной. В первый раз ставка упала 5 ноября 2015 года, и с того времени оставалась близкой к нулю. Ситуация изменилась нынешним летом.
Ставка Euribor является компонентном процентной ставки по жилищным кредитам, и когда ставка растет, растут и расходы кредитополучателей.
Шестимесячная ставка Euribor 01.2022 года опустилась до уровня -0,5%, после чего ежемесячно увеличивалась примерно на 0,1%, приближаясь к нулю. В середине апреля шестимесячный Euribor составлял уже –0,3%.
Еще в мае этого года ставка Euribor, находившаяся в минусе с конца 2015 года, составляла –0,2%, а в июне приблизилась к нулю. Если 1 июля шестимесячный Euribor составлял 0,2%, то к 1 августа он повысился до 0,65% и 22 августа составил 0,908%.
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6 kuu euribor oli 01.2022 allpool-0,5% taset. Selle järel on euribor iga kuuga kerkinud ligikaudu 0,1% võrra nullile lähemale. Aprilli keskpaigas oli 6 kuu euribor juba -0,3%.
Alates 2015. aasta lõpust miinuses olnud euribor oli veel tänavu mais –0,2 protsenti, kuid jõudis juunis nulli. Kui 1. juulil oli kuue kuu euribor 0,2 protsenti, siis 1. augustiks oli see kerkinud 0,65 protsendini ning on 22. augustiks 0,908 protsenti.