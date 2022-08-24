Ставка Euribor устремилась в космос и приближается к одному проценту

Шестимесячная ставка Euribor 01.2022 года опустилась до уровня -0,5%, после чего ежемесячно увеличивалась примерно на 0,1%, приближаясь к нулю. В середине апреля шестимесячный Euribor составлял уже –0,3%.

Еще в мае этого года ставка Euribor, находившаяся в минусе с конца 2015 года, составляла –0,2%, а в июне приблизилась к нулю. Если 1 июля шестимесячный Euribor составлял 0,2%, то к 1 августа он повысился до 0,65% и 22 августа составил 0,908%.