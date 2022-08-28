Трагедия взявшей жилищный кредит семьи — другим наука. Кто виноват — клиент или банк?

Эта история началась в середине позапрошлого десятилетия, в самый пик экономического бума. У Марта*, активного и предприимчивого молодого человека, и у его жены Карин* дела шли в тот момент как по маслу. Будущее представлялось им таким светлым и прекрасным, что молодые люди решили взять в банке Nordea (ныне Luminor) рассчитанный на несколько десятков лет жилищный кредит в размере 6,2 миллиона крон (более 396 000 евро). Деньги решено было потратить на строительстве в деревне Принги волости Виймси шикарного особняка площадью почти 300 квадратных метров.