Главные мебельные тренды конца 2022 года. Они будут актуальны еще не один сезон
Рабочее зонирование пространства
Эта тенденция зародилась в эпоху пандемии, когда все мы были вынуждены находиться дома 24/7 и работать в этих условиях. Пережив подобный опыт, все больше людей выделяют в домашнем пространстве отдельную рабочую зону. До 2020 года собственный рабочий кабинет в квартире был скорее исключением, чем правилом. Теперь же это вполне нормальное явление — создать комфортные условия для работы у себя дома.
Округлости
Буквально год назад покупатели тяготели к мебели квадратных и прямоугольных форм с заостренными углами. А сегодня все больше людей приобретают мебель со скругленными краями. Это и мягкая мебель в форме полумесяца, и кресла с круглыми спинками.
Скрытность
Прошло время открытых шкафов и полок. Сегодня главенствует мода на скрытность: покупатели выбирают шкафы во всю стену с глухими дверцами и даже без ручек. Такие предметы интерьера создают чистоту, гармонию пространства без видимого захламления. Еще более претенциозное и стильное решение, когда системы хранения будут по цвету совпадать с оттенком стен.
Минимализм
Эта тенденция актуальна уже не первый сезон и заметна она во всем: начиная от выбора мебели и заканчивая фурнитурой. Покупатели стараются выбрать предметы интерьера с минималистичным дизайном или вовсе без него, с практически незаметными деталями. Многие вообще предпочитают системы хранения без ручек.
Экологичные материалы
Мебель из натуральных материалов — это не просто тренд, а хороший тон в интерьере. Особую популярность она приобрела в период пандемии. Люди проводили максимум времени в своих домах и начали понимать, как же важно окружить себя качественными предметами интерьера. Экологичная мебель как раз такая. Она не выделяет токсичных испарений и абсолютно безопасна. У нее внушительный срок службы, она устойчива к повреждениям и выглядит премиально. Ну и, конечно, не стоит забывать про тактильность: экологичная мебель невероятно приятна на ощупь.
Стекло также относится к натуральным материалам, но с ним не все так однозначно. Например, если говорить о стеклянных столах, то это уже моветон: лучше оставить их в прошлом. Но можно использовать стекло в качестве интерьерных перегородок. Например, в гардеробных. Их любят делать дизайнеры, и многие клиенты хотят это видеть — металлокаркас, который обшивается стеклом. Как правило, в гардеробных используется затемненное стекло с бежевым оттенком. Эта тенденция появилась относительно недавно, но уже достаточно популярна.
Сочетание несочетаемого
Эклектика в интерьере набирает популярность. Причем как в вопросе подбора мебели, так и в сочетании полярных материалов. Так, в современных интерьерах вы вряд ли найдете традиционные мебельные гарнитуры. Наши бабушки и мамы тяготели к идеальному сочетанию всех предметов мебели в одной комнате. А сейчас в тренде мебель разных цветов и даже стилей, мирно соседствующих друг с другом. Если же покупатель хочет подружить их, то он может, например, положить на диван интерьерные подушки в цвет кресла. Это гармонизирует композицию.
Что касается смешения материалов, то сейчас популярно миксовать металл и древесину, текстиль и ротанг. Контрасты могут быть совершенно неожиданными и смелыми. Это создает особую эстетику садовой мебели. Так, на стульях с металлическим каркасом отлично смотрится тканевая хлопковая тесьма и тканевые подушки.
Интерьерные переходы и универсальные материалы
Абсолютный тренд последних сезонов — патио, которое становится логичным продолжением внутренних помещений. Отсюда и мода на диваны с износостойкой текстильной обивкой, которые могут стоять как в гостиной, так и на веранде. Да, обивка с виду кажется абсолютно обычной, но это не так. На самом деле она предназначена именно для уличных условий.
Кроме того, набирает обороты тенденция к использованию синтетических материалов-двойников. Они выглядят не хуже природных, а часто и лучше. При этом они проще в уходе, не боятся влажности и загрязнений.