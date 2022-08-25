Главные мебельные тренды конца 2022 года. Они будут актуальны еще не один сезон

Рабочее зонирование пространства

Эта тенденция зародилась в эпоху пандемии, когда все мы были вынуждены находиться дома 24/7 и работать в этих условиях. Пережив подобный опыт, все больше людей выделяют в домашнем пространстве отдельную рабочую зону. До 2020 года собственный рабочий кабинет в квартире был скорее исключением, чем правилом. Теперь же это вполне нормальное явление — создать комфортные условия для работы у себя дома.

Округлости

Буквально год назад покупатели тяготели к мебели квадратных и прямоугольных форм с заостренными углами. А сегодня все больше людей приобретают мебель со скругленными краями. Это и мягкая мебель в форме полумесяца, и кресла с круглыми спинками.

Скрытность

Прошло время открытых шкафов и полок. Сегодня главенствует мода на скрытность: покупатели выбирают шкафы во всю стену с глухими дверцами и даже без ручек. Такие предметы интерьера создают чистоту, гармонию пространства без видимого захламления. Еще более претенциозное и стильное решение, когда системы хранения будут по цвету совпадать с оттенком стен.

Минимализм

Эта тенденция актуальна уже не первый сезон и заметна она во всем: начиная от выбора мебели и заканчивая фурнитурой. Покупатели стараются выбрать предметы интерьера с минималистичным дизайном или вовсе без него, с практически незаметными деталями. Многие вообще предпочитают системы хранения без ручек.

Экологичные материалы

Мебель из натуральных материалов — это не просто тренд, а хороший тон в интерьере. Особую популярность она приобрела в период пандемии. Люди проводили максимум времени в своих домах и начали понимать, как же важно окружить себя качественными предметами интерьера. Экологичная мебель как раз такая. Она не выделяет токсичных испарений и абсолютно безопасна. У нее внушительный срок службы, она устойчива к повреждениям и выглядит премиально. Ну и, конечно, не стоит забывать про тактильность: экологичная мебель невероятно приятна на ощупь.