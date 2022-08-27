Специалист назвал основные причины, по которым банк отказывает в выдаче жилищного кредита

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, инфляция настолько повлияла на стоимость жилья, что если раньше человек с определенным доходом мог получить кредит на сумму около 100 000 евро, то сегодня эта сумма снизилась до 85 000. „Поскольку цены на недвижимость остаются очень высокими, многие люди не смогут найти подходящую недвижимость за эти 85 000 евро“, – сказал он.

Во многих случаях заявка на кредит отклоняется также из-за проблем с залогом. „Часто бывает так, что залог не является жилой недвижимостью или не подходит по каким-либо другим параметрам“, – сказал Ребане.

Люди часто беспокоятся в связи с необходимостью представить полугодовую выписку с банковского счета при подаче заявки на кредит, руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor говорит, что беспокоиться об этом не стоит. „Известно, что многие люди живут от зарплаты до зарплаты. Это больше вопрос вашего образа жизни и ваших обязательств, того, сколько вы тратите и как вы это делаете“, – сказал он.

Ребане добавил, что, прежде всего, банк заботится о том, чтобы люди ответственно использовали деньги. „Мы сами также руководствуемся принципом ответственного кредитования, главная цель которого – избежать чрезмерного заимствования нашими клиентами и вытекающего из этого необоснованного долгового бремени и возможных трудностей с выплатами“, – пояснил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.

По его словам, даже недавняя смена работы довольно редко является причиной отказа в выдаче кредита. „Мы в первую очередь заинтересованы в прохождении испытательного срока. Например, если работодатель установил четырехмесячный испытательный срок, то этот срок должен быть завершен к моменту подачи заявления на получение кредита. При этом работодателя могут попросить подтвердить, что человек работает на этой должности и в какой день закончился испытательный срок“.