ГАЛЕРЕЯ | День рождения на Торнимяэ! Небоскреб Skyon отметил концертом первую знаменательную дату

Известный дирижёр и композитор Кристьян Ярви поделился с Хенриком Кальметом яркими мыслями о руководящей работе. „Как вдохновлять через руководство? Легко сидеть на месте и жаловаться на судьбу – гораздо труднее быть примером для подражания, лидером, который идёт вперёд, действует и принимает на себя риски. Поддерживать дух коллектива, заставлять людей улыбаться и делиться позитивной энергией – к этому стремится каждый“, – отметил Ярви.

Исполнительный руководитель застройщика Capital Mill Каарел Лойгу присоединился к работе компании непосредственно перед открытием здания Skyon, поэтому для него этот день рождения – ещё более знаменательное событие. „Когда я пришёл в компанию, сразу попал в эпицентр событий – в связи с открытием здания и получением новой должности и передо мной, и перед моими коллегами открылись новые горизонты. Для меня Skyon, безусловно, является одним из флагманов в области развития недвижимости, и я надеюсь, что говорю от имени всех наших сотрудников, когда утверждаю, что мы гордимся экологическими решениями, которые мы внедрили. Экологически устойчивые энергосберегающие стандарты также помогли нам приблизиться к сертификату LEED Platinum, который мы с гордостью прикрепили к стене в апреле“, – пояснил Лойгу.