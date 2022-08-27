ГАЛЕРЕЯ | День рождения на Торнимяэ! Небоскреб Skyon отметил концертом первую знаменательную дату
По случаю первого дня рождения небоскрёба Skyon во дворе здания состоялся атмосферный праздник, на котором гости могли насладиться приятной музыкой, вкусным угощением, весельем и пищей для размышления. Собравшихся на Торнимяэ гостей развлекали популярные исполнители.
Известный дирижёр и композитор Кристьян Ярви поделился с Хенриком Кальметом яркими мыслями о руководящей работе. „Как вдохновлять через руководство? Легко сидеть на месте и жаловаться на судьбу – гораздо труднее быть примером для подражания, лидером, который идёт вперёд, действует и принимает на себя риски. Поддерживать дух коллектива, заставлять людей улыбаться и делиться позитивной энергией – к этому стремится каждый“, – отметил Ярви.
Исполнительный руководитель застройщика Capital Mill Каарел Лойгу присоединился к работе компании непосредственно перед открытием здания Skyon, поэтому для него этот день рождения – ещё более знаменательное событие. „Когда я пришёл в компанию, сразу попал в эпицентр событий – в связи с открытием здания и получением новой должности и передо мной, и перед моими коллегами открылись новые горизонты. Для меня Skyon, безусловно, является одним из флагманов в области развития недвижимости, и я надеюсь, что говорю от имени всех наших сотрудников, когда утверждаю, что мы гордимся экологическими решениями, которые мы внедрили. Экологически устойчивые энергосберегающие стандарты также помогли нам приблизиться к сертификату LEED Platinum, который мы с гордостью прикрепили к стене в апреле“, – пояснил Лойгу.
О музыке позаботились Daniel Levi Trio и DJ Fieldz, которые создали праздничное настроение в самом центре города. Желающие имели возможность принять участие в экскурсии по зданию и своими глазами увидеть новаторские экологические решения. За угощение гостей отвечали разнообразные фудтраки.