Почему автобус IKEA в Эстонии платный?

Если во многих других странах зачастую можно доехать до магазина IKEA за городом на бесплатном автобусе, то в Эстонии за билет в один конец нужно заплатить два евро, т.е. к купленным товарам при проезде туда и обратно добавляется четыре евро. Мы спросили представителя IKEA, почему так.