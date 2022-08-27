Почему автобус IKEA в Эстонии платный?(1)
Если во многих других странах зачастую можно доехать до магазина IKEA за городом на бесплатном автобусе, то в Эстонии за билет в один конец нужно заплатить два евро, т.е. к купленным товарам при проезде туда и обратно добавляется четыре евро. Мы спросили представителя IKEA, почему так.
Пресс-представитель IKEA в странах Балтии Рената Данте прокомментировала: „Мы стараемся быть доступными для многих. Мы считаем, что, учитывая полную протяженность маршрута, небольшую продолжительность поездки и комфорт, цена является конкурентоспособной по сравнению с аналогичными общественными линиями“.
Из Таллинна в магазин IKEA ходят автобусы № 200 и 201. Билет стоит два евро, пенсионеры и дети могут проехать бесплатно. Оплатить билет можно наличными, банковской картой или обычной картой. Расписание и остановки можно посмотреть на сайте: www.peatus.ee.
Репортаж с открытия магазина IKEA смотрите здесь.