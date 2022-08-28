Рост цен до 50%! Что происходит на рынке аренды квартир?
Согласно статистике портала Kinnisvara24, по сравнению с прошлым годом средняя стоимость аренды квартир по Эстонии выросла примерно на 20%. Наибольшие изменения заметны в Таллинне и Тарту, где ищущим жилье приходится рассчитывать на повышение цен до 50%.
По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, наиболее активный период рынка аренды ежегодно приходится на июль и август – именно тогда люди возвращаются в город из загородных домов, а квартиры также ищут студенты, начинающие новый учебный год: „Если в прошлом году среднюю квартиру сдавали в аренду за 499 евро, то сегодня средняя цена аренды составляет уже 604 евро“.
Повышение цен на квартиры связано с общим ростом цен и 23%-ной инфляцией, но изменение цены аренды также варьируется от региона к региону и обусловлено спросом. „Наибольшая конкуренция и рост цен наблюдаются в Таллинне и Тарту, где расположены крупные университеты. Спрос инвесторов на расположенные там сдаваемые в аренду квартиры также самый высокий, – пояснил Уйбомяэ. – Помимо инвесторов и студентов, временное жилье в этом году ищут военные беженцы, поэтому на рынке аренды мало недорогих предложений“.
Клиенты портала Kinnisvara24 в этом году отдавали предпочтение более просторным квартирам, и, хотя месячная стоимость аренды выросла в примерно на 20%, средний прирост цены за квадратный метр остается ниже 10%. В июле прошлого года на портале Kinnisvara24 было 1293 предложения аренды: средний размер жилья составлял 49,2 м2, а средняя запрашиваемая цена за аренду квартиры – 499 евро в месяц. В июле этого года на портале было 1318 предложений аренды, средний размер жилья составлял 52,8 м2, а средняя цена предложений – 604 евро в месяц.
Средняя цена предложения аренды в Таллинне в июле 2021 года составляла 614 евро. Сегодня же при поиске съемной квартиры в столице приходится учитывать цену на четверть выше, то есть 768 евро.
Наибольший рост цен наблюдается в университетском Тарту, где арендная плата в половину выше, чем в прошлом году. В июле 2021 года средняя стоимость съемной квартиры в Тарту составляла 306 евро, а в июле этого года уже 479 евро.
По словам Уйбомяэ, арендная плата пугать не должна, но следует также учитывать дополнительные расходы: „Помимо общего повышения цен, на рынке увеличилась и доля новостроек, где арендная плата выше, но за счет более низких коммунальных трат ежемесячные расходы остаются аналогичными расходам в старых квартирах“.
Хотя количество предложений аренды на портале Kinnisvara24 увеличилось по сравнению с прошлым годом, по всему рынку наблюдается нехватка арендных квартир. „Рост количества объявлений в первую очередь свидетельствует о развитии портала и подтверждает, что все больше маклеров и частных лиц используют наш портал в качестве первого рыночного канала“, - добавил Уйбомяэ.
На портале также заметно, что объявления о продаже недвижимости с более низкими ценами быстро исчезают, а спустя некоторое время те же объекты снова появляются для продажи или сдачи в аренду, но уже по более высокой цене. „На фоне высвободившихся пенсионных средств и страха перед инфляцией постоянно идет поиск новых возможностей инвестирования и получения пассивного дохода, поэтому за предложениями следит больше людей, чем обычно“, - отметил Уйбомяэ.
„Поскольку более дорогие квартиры многим не по карману, а жесткая конкуренция за более доступные предложения была заметна уже весной, мы создали отдельную группу в Facebook, где собраны только предложения по аренде стоимостью менее 500 евро, а те, кто ищет съемную квартиру, могут оставить там свои пожелания, – рассказал Уйбомяэ. – Группа быстро набрала популярность, и на сегодняшний день ей пользуются уже более 1200 человек“.