Заложен последний краеугольный камень строящегося у озера Харку района Järveotsa Kodud

На последнем этапе развития проекта Järveotsa Kodud будут построены 5- и 8-этажные жилые дома по Тасанди, 5 и Астангу, 23, в которых появится в общей сложности 74 2–4-комнатных квартир площадью 40-80,7 м².

Исторические корни закладки краеугольного камня уходят в далекие шумерские времена. Руководитель направления строительства Клаус Трейманн отметил, что закладка краеугольного камня и сегодня имеет символическое значение, поскольку считается, что он скрепляет все остальные камни здания. Чтобы построенные Bonava дома стояли дольше, и чтобы в гарантийный период возникало меньше проблем, эту традицию в компании внимательно соблюдают.

По обычаю в капсулу времени краеугольного камня помещают ряд предметов на удачу, о которых собравшимся рассказал руководитель строительства Järveotsa Kodud Сийм Тоотс.

Район Järveotsa Kodud обеспечивает семьям комфорт современного городского жилья и близость к природе. Квартиры отличаются продуманной планировкой, большими окнами и современными полами с подогревом. У каждой квартиры есть уютный балкон и личная кладовка. Зданиям присвоен класс энергопотребления В.

Наряду с уютными зонами для отдыха и игр для будущих жильцов будет создана полноценная жилая среда, где парковки безопасно перенесены под дома и к границам территории, а в ходе работ будет построена новая улица Тасанди. Также будет сохранен и благоустроен граничащий с участком ручей Ярвеотса, который вместе с тропой здоровья добавит привлекательности и оригинальности всему району.

Järveotsa Kodud – современный, созданный для семей и близкий к природе район Bonava в Хааберсти, неподалеку от озера Харку. Рядом находятся продуктовые магазины, тропы здоровья, школы и детские сады, а до торгового центра Rocca al Mare, Saku Suurhall, Teras Beach и зоопарка можно доехать всего за несколько минут.