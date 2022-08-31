Что случилось? Застройщик приостановил строительство жилых домов около Эстонского национального музея

„В настоящее время застройщик Reterra Estate, который также заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров для поиска решения, остановил строительство“, - сказала директор ERM Керту Сакс.

На прошлой неделе „Актуальная камера“ сообщила о том, что возле Эстонского национального музея началось строительство многоквартирных домов, поскольку Тартуская волость и государство не сумели найти компромисс в вопросе обмена земель с застройщиком.

В ближайшем будущем пройдут новые переговоры и застройщику будет предложен новый земельный участок.

„По предложению Министерства культуры в ближайшее время встретятся чиновники Министерства окружающей среды, представители Тартуской волости и застройщик. Мы надеемся, что будет найдена возможность обменять эти участки и остановить строительство рядом с ERM“, - добавила она.

„Конечно, чем раньше будет найдено решение, тем лучше. Дважды мы уже были очень близки к соглашению. Теперь у нас также есть новое и энергичное правительство, и мы надеемся, что у них будет желание достичь соглашения в тот короткий период, пока они будут у власти“, - сказала Сакс.