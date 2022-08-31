Банк рекомендует: проверьте свои обязательства в свете повышения ставки Euribor!

„Будет очень важно следить за тем, как начинает меняться экономическая картина и в каком направлении движутся тенденции. Для кредита в размере 100 000 евро, если Euribor повышается на один процент, это означает дополнительные расходы в размере около 50 евро в месяц. С другой стороны, при четырехпроцентной ставке она будет более значительной – 200 евро. Такие сценарии обязательно нужно учитывать при получении кредита или принятии решений по уже взятому кредиту“, – подчеркивает руководитель отдела розничного банкинга Luminor.

Большинство кредитов на покупку жилья привязаны к шестимесячной ставке Euribor, которая была отрицательной семь лет подряд и вновь стала положительной в начале июня этого года. Хотя ставка Euribor в течение долгого времени была отрицательной, она не была такой всегда. Исторически есть примеры, когда ставка Euribor достигала пяти процентов.

Поскольку повышение процентных ставок может оказать давление на способность многих людей сводить концы с концами, Корк сказал, что стоит заново рассмотреть все обязательства и подумать, есть ли возможность сэкономить. Банки также ищут способы повысить доверие населения в свете повышения Euribor.

„Одна из возможностей – зафиксировать процентную ставку по жилищному кредиту на определенный срок. В этом случае к существующей процентной ставке по кредиту добавляется маржа за фиксацию, но платеж по жилищному кредиту остается неизменным в течение, скажем, пяти лет, что облегчает планирование расходов“, – поясняет Корк.

По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor, текущие признаки указывают на то, что снижение цены не произойдет в ближайшее время. Поэтому просмотр всех обязательств – единственное разумное решение в сложившейся ситуации.

„Хотя изменение экономической ситуации может стать для многих неприятным сюрпризом, банки делают долгосрочные прогнозы и основывают свое кредитование на наихудшем сценарии. Это относится и к определению кредитоспособности клиента“, – говорит Корк. Именно поэтому при проведении анализа рисков банки оценивают платежеспособность своих клиентов в ситуации, когда, например, ставка Euribor может составлять шесть процентов, и таким образом выясняют кредитоспособность клиента.