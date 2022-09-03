При задолженности недвижимость граждан РФ в Эстонии могут реализовать для покрытия долга

По данным Министерства внутренних дел, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости. Большинство граждан РФ, владеющих недвижимостью в Эстонии, имеют вид на жительство в Эстонии – их ситуация с визовыми ограничениями никак не касается. При этом почти 4500 человек нуждаются в визе для посещения Эстонии, поэтому они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости.

„Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы – сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей“, – сказал Коммусаар в программе „Просто лето“ на Радио 4.

По словам Коммусаара, в сложившейся ситуации важно понимать контекст санкций. „В наших общих интересах, чтобы война в Украине быстрее закончилась. При этом ограничения длятся только третью неделю, поэтому говорить о том, что кто-то завтра лишится своей собственности, слишком преждевременно, – отметил вице-канцлер. – Если же человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется долг, в самом крайнем случае квартиру могут реализовать для покрытия долга“.