Эти милые шведы: 14 идей декора для кухни в скандинавском стиле(2)
В Швеции знают толк в обустройстве дома. Их интерьеры не только уютные, но и комфортные, потому что каждая деталь выполняет свою важную функцию, а иногда и несколько! INMYROOM составил подборку шведских лайфхаков для маленькой кухни, которую так и хочется разглядывать!
Полки
В небольшом пространстве иногда стоит отказаться от верхних шкафов. На шведских кухнях часто можно увидеть деревянные навесные полки с красивой посудой, декором и даже книгами.
Цвет настроения: белый
Белый и все его оттенки — главные цвета скандинавских интерьеров. Светлую гамму хорошо дополнит натуральное дерево: столешница, обеденный стол, подоконник, стулья.
Экологичные материалы
Плетеная мебель, корзины и другие вещи из экологичных материалов также являются неотъемлемой составляющей шведского уюта на кухне.
Яркие акценты
Яркая посуда, цветы, растения в горшках создадут цветовой акцент в светлом интерьере. К тому же, такие детали легко можно менять и варьировать в зависимости от настроения и сезона.
Естественный свет
Раковину шведы часто размещают у окна — экономия места и натуральное дневное освещение во время мытья посуды.
Внимание к мелочам
Кстати, пространство вокруг самой раковины скандинавские хозяйки тоже не оставляют без внимания: маленькая ваза с цветком, стильный диспенсер для мыла и крема, подходящее полотенце и прочие детали.
Цветы в горшках
Большие горшки шведы ставят на пол, средние размещают на полках, а маленькие подвешивают вертикально, декорируя таким образом стены.
Точечное освещение
Продумайте место для бра, торшеров и светильников. Особенный уют кухне придаст лампа над столом.
Много мест для хранения
Дополнительное место для хранения на маленькой кухне можно устроить в виде импровизированного „дивана“ из деревянных ящиков. Декоративные подушки и плед станут функциональным декором.
Уютное место под окном
Подобный диван можно устроить у окна, и это станет идеальным местом для чтения книги.
Меньше занавесок
От длинных штор на кухне шведы отказываются в пользу жалюзи (часто они могут быть сделаны из бамбука) или римских штор.
Милые органайзеры
Не забывайте про организацию кухонных принадлежностей и сыпучих продуктов: стеклянные и жестяные банки для хранения, подносы и контейнеры, кувшины, хлебницы и плетеные корзины не только помогают поддерживать порядок, но и несут декоративную функцию.
Лесенки и стремянки
На маленькой кухне пространство используется по максимуму, поэтому некоторые полки могут находиться под потолком. Всегда пригодится небольшой табурет-ступенька, чтобы забраться на самый верх. А в обычное время он может служить подставкой для цветка или других предметов.
Изобилие свежести
На шведской кухне почти всегда есть букет свежих цветов или блюдо с фруктами. Зеленые яблоки, лимоны или апельсины на столе — очень простой и бюджетный вариант декора, о котором мы часто забываем.