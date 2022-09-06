Эти милые шведы: 14 идей декора для кухни в скандинавском стиле

Полки

В небольшом пространстве иногда стоит отказаться от верхних шкафов. На шведских кухнях часто можно увидеть деревянные навесные полки с красивой посудой, декором и даже книгами.

Цвет настроения: белый

Белый и все его оттенки — главные цвета скандинавских интерьеров. Светлую гамму хорошо дополнит натуральное дерево: столешница, обеденный стол, подоконник, стулья.

Экологичные материалы

Плетеная мебель, корзины и другие вещи из экологичных материалов также являются неотъемлемой составляющей шведского уюта на кухне.

Яркие акценты

Яркая посуда, цветы, растения в горшках создадут цветовой акцент в светлом интерьере. К тому же, такие детали легко можно менять и варьировать в зависимости от настроения и сезона.

Естественный свет

Раковину шведы часто размещают у окна — экономия места и натуральное дневное освещение во время мытья посуды.

Внимание к мелочам

Кстати, пространство вокруг самой раковины скандинавские хозяйки тоже не оставляют без внимания: маленькая ваза с цветком, стильный диспенсер для мыла и крема, подходящее полотенце и прочие детали.

Цветы в горшках

Большие горшки шведы ставят на пол, средние размещают на полках, а маленькие подвешивают вертикально, декорируя таким образом стены.

Точечное освещение

Продумайте место для бра, торшеров и светильников. Особенный уют кухне придаст лампа над столом.

Много мест для хранения

Дополнительное место для хранения на маленькой кухне можно устроить в виде импровизированного „дивана“ из деревянных ящиков. Декоративные подушки и плед станут функциональным декором.

Уютное место под окном

Подобный диван можно устроить у окна, и это станет идеальным местом для чтения книги.

Меньше занавесок

От длинных штор на кухне шведы отказываются в пользу жалюзи (часто они могут быть сделаны из бамбука) или римских штор.

Милые органайзеры