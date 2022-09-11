Девелоперская компания Hepsor снова скупает земельные участки в Таллинне и Риге

Дочерняя компания Hepsor подписала договор о покупке участка недвижимости в Таллинне по адресу ул. Мануфактуури, 12. На участке будут построены два многоквартирных дома в общей сложности примерно на 45 квартир.

В этом году Hepsor начинает строительство на соседнем участке по адресу ул. Мануфактуури, 7. В 2024-2025 годах там будут возведены два многоквартирных дома на 154 квартиры плюс примерно 450 м2 коммерческих площадей.

Кроме того, в результате реконструкции исторического здания Балтийской мануфактуры в 2025-2026 годах в квартале появятся еще 261 новая квартира и 5800 квадратных метров коммерческих площадей, дополняет картину член правления Hepsor Хенри Лакс