Тогда и теперь: какие шторы сейчас в моде?(1)
Много лет студия „Гергель-П“ помогает дизайнерам с текстильным оформлением интерьеров. По просьбе редакции Houzz студия подняла заказы с 2016-го года, чтобы сформулировать — что просили дизайнеры тогда, что больше не заказывают, за какими шторами для интерьеров приходят к ним сейчас.
Какие шторы были в моде в 2016-м
В интерьерах тех лет мы видим смешение разнообразных материалов и орнаментов. Иногда в отделке используют бетон, все еще „не уходит“ кирпич. Цвет того года — насыщенный темно-голубой, ближе к джинсовому. Еще остается использование классического рисунка на шторах. В последующие годы дизайнеры от него почти откажутся.
Еще более чем классические узоры, в шторах актуальны принты с крупным цветастым рисунком. Причем, модно было использовать растительный орнамент одновременно в текстиле и в обоях.
Орнамент в текстиле тогда занимал ведущее место: не важно — в шторах, подушках или покрывалах. В 2022-м ткани с активным рисунком используют куда менее масштабно.
Какие шторы были в моде в 2017-м
Сочные тропические принты, ананас, пальмовые листья — тема путешествий стала доминирующей в интерьерах на несколько лет, но начало этому увлечению мы наблюдаем в далеком 2017-м.
Текстильные принты с нужными орнаментами можно было найти например в коллекциях Osborne & Littele Matthew Williamson.
В принципе, настроение „отпуска“, солнца и экзотики — до сих пор актуальный запрос. Иметь жизнерадостный комплект штор (и заменить их при необходимости) куда проще, чем переклеивать обои.
Какие шторы были в моде в 2018-м
Год триумфального возвращения к ярким оттенкам. В особо смелые интерьеры поселяются насыщенные цвета: сине-серо-зеленого, бирюзового, розового, черничного, ярко желтый — взрыв позитива. В ярком цвете могут быть не только стены, но и диван, стулья, постер… Такие яркие предметы заряжают позитивом. В них проявляется ностальгия дизайнеров по „восьмидесятым“.
В зависимости от дизайн-концепции, шторы либо подбирались в тон доминирующему оттенку стен (создавался эффект комнаты-шкатулки) или делали нейтральными. Оба приема активно используют до сих пор.
Какие шторы были в моде в 2019-м
В 2019-м все снова изменилось: особое значение начали придавать экологичности и долговечности вещей. Дизайнеры собирают интерьеры вокруг микса фактур и материалов; текстиль в этом играет все более важную роль.
Основным — универсальным базовым цветом на долгие годы — становится серый. Он дает ощущение стабильности и спокойствия. Помню свой первый „серый“ проект он был еще 2013г, но тогда это были единичные серые объекты. А теперь целые интерьеры строят на нюансах и вокруг сочетаний с серым. В 2022-м они так же актуальны, как и четыре года назад.
В текстиле штор ткань с рисунком используют в сочетании с однотонными или фактурными тканями. Где ткань с рисунком несет на себе декоративную функцию. Однотонная ткань – это обычно рабочие шторы.
Дизайнеры нередко выбирают ткани с легким шелковистым блеском.
Какие шторы были в моде в 2020-м
Привлекательный дизайн — это натуральные материалы, природная цветовая гамма. Стили миксуют между собой в пространстве одного помещения. Интерьер от этого получается личным и персонализированным.
Для оформления в текстиле 70% дизайнеров переходят на фактурные и однотонные ткани — более матовые, чем прежде. Визульно они похожи на тонкую шерсть; ткань прекрасно драпируется.
До сих пор моим фаворитом остается коллекция от Jems Hare, которая была выпущена еще 2016-м. Это красивые однотонные ткани — шерсть и шелк: отлично драпируются, можно использовать их в два цвета для усиления эффекта.
Какие шторы были в моде в 2021-м
Время пандемии, переход на удаленную работу, COVID-19…Люди много времени стали провели в своих квартирах и стали внимательнее к окружению. Функциональность — один из основных трендов — сохраняется. Но также приоритетным становиться ненавязчивость в текстиле.
Большое внимание уделяется текстилю: шторы, подушки, обивка кресел. Все выше актуальность льна или тканей под лен в оформлении интерьера. В дизайне штор используются декоративные элементы: римские из льна с использованием кружева, лен с шитьем, завязки, репсовые ленты.
Шторы с функциями димаут и блекаут (70% - 100% затемнения от света) становятся скорее нормой, чем исключением. А сейчас, в 2022-м остается весьма востребованным
Ткани с затемнением начинают широко использовать, как основные портьеры (раньше из них чаще заказывали технические „римки“). В некоторых коллекциях подобный текстиль имеет „лицо“ (фактуру) под лен, „елочку“ или шенил. Используя такую ткань — экономия идет на отсутствии подклада, а значит на упрощении в технологии пошива. Из текстиля с затемнением активнее всего используем VISTEX Amsterdam.
В тренде – лаконичность форм, монохромность интерьера. Стены интерьера используют под покраску, Для монтажа штор в подавляющем большинстве проектов использую скрытые карнизы. При возможности устанавливают карнизы электро системы с управлением от пульта или с телефона.
Появляются коллекции бархата. Не того, тяжелого бархата, как мы помним из старых художественных фильмов а „нового“.
Он тактильно приятный, уютный, шелковистый и даже бывает матовым. Новые технологии изготовления позволяют его стирать при температуре 30 градусов (раньше только химчистка). Из-за чего со специальным подкладом его используют даже в ванной комнате!
Ширина ткани 280, а плетение нитей позволяет переворачивать бархат и использовать длину, как ширину шторы.
Еще один важный тренд: появилось большое разнообразие сеток (ткань используется как альтернатива тюля). Они прекрасно могут работать с тканью штор, так и быть самостоятельным оформлением окна, быть дополнением к рол-шторам. Еще недавно такой стиль оформления окна мы называли „скандинавским“ или „европейским“.
Все эти приемы сих пор работают и очень востребованы в интерьерах.
Модные шторы 2022
Сейчас, если посмотреть на модные зарубежные интерьеры 2022-го, это — примерно все то, что мы любили в 2016-м: активные принты, сочные краски, шторы с орнаментами.