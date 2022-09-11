Тогда и теперь: какие шторы сейчас в моде?

Какие шторы были в моде в 2016-м



В интерьерах тех лет мы видим смешение разнообразных материалов и орнаментов. Иногда в отделке используют бетон, все еще „не уходит“ кирпич. Цвет того года — насыщенный темно-голубой, ближе к джинсовому. Еще остается использование классического рисунка на шторах. В последующие годы дизайнеры от него почти откажутся.

Еще более чем классические узоры, в шторах актуальны принты с крупным цветастым рисунком. Причем, модно было использовать растительный орнамент одновременно в текстиле и в обоях.

Орнамент в текстиле тогда занимал ведущее место: не важно — в шторах, подушках или покрывалах. В 2022-м ткани с активным рисунком используют куда менее масштабно.

Какие шторы были в моде в 2017-м



Сочные тропические принты, ананас, пальмовые листья — тема путешествий стала доминирующей в интерьерах на несколько лет, но начало этому увлечению мы наблюдаем в далеком 2017-м.

Текстильные принты с нужными орнаментами можно было найти например в коллекциях Osborne & Littele Matthew Williamson.



В принципе, настроение „отпуска“, солнца и экзотики — до сих пор актуальный запрос. Иметь жизнерадостный комплект штор (и заменить их при необходимости) куда проще, чем переклеивать обои.

Какие шторы были в моде в 2018-м



Год триумфального возвращения к ярким оттенкам. В особо смелые интерьеры поселяются насыщенные цвета: сине-серо-зеленого, бирюзового, розового, черничного, ярко желтый — взрыв позитива. В ярком цвете могут быть не только стены, но и диван, стулья, постер… Такие яркие предметы заряжают позитивом. В них проявляется ностальгия дизайнеров по „восьмидесятым“.

В зависимости от дизайн-концепции, шторы либо подбирались в тон доминирующему оттенку стен (создавался эффект комнаты-шкатулки) или делали нейтральными. Оба приема активно используют до сих пор.