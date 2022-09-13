Euribor движется к новым высотам

На следующий день после решения Европейского центрального банка о повышении ключевых процентных ставок на 0,75 процентных пункта шестимесячный Euribor вырос до 1,442 процента. При этом полгода назад шестимесячный Euribor составлял -0,424%. В последний раз общеевропейская межбанковская процентная ставка была такой высокой десять лет назад.