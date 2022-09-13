13.09.2022, 08:00
Euribor движется к новым высотам
ФОТО: | Ekspress Meedia
Европейская денежно-кредитная политика вызвала резкий рост шестимесячного Euribor. Это приведет к тому, что обслуживание как жилищных, так и коммерческих кредитов станет более дорогим, пишет dv.ee со ссылкой на Äripäev.
На следующий день после решения Европейского центрального банка о повышении ключевых процентных ставок на 0,75 процентных пункта шестимесячный Euribor вырос до 1,442 процента. При этом полгода назад шестимесячный Euribor составлял -0,424%. В последний раз общеевропейская межбанковская процентная ставка была такой высокой десять лет назад.