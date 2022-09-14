Как правильно подготовить к зиме газон на даче? Объясняют эксперты

Вместе с экспертами разбираемся, как правильно подготовить газон к зимним холодам.

Иногда хозяева дачных участков относятся к газону, как к месту, где можно один раз посадить траву и получить красивую зеленую лужайку, забыв про нее на несколько лет. Но газон — это достаточно непростой элемент ландшафтного благоустройства, особенно в наших климатических условиях. Он требует предварительной подготовки, дальнейшего ухода и консервации на зиму, говорит Юлия Андреева, дизайнер компании Domeo. Если правильно не подготовить газон к зимовке, то весной можно получить не зеленую полянку, а сплошные проплешины. И придется все делать заново: готовить почву и пересевать газон. Чтобы этим не заниматься, достаточно выполнить ряд простых рекомендаций, добавляет эксперт.

Газон нельзя слишком часто поливать

Обычно наступление осени сопровождается обильными дождями, в этой ситуации нельзя допустить переувлажнения и образования луж, так как это приведет к загниванию или заболеваниям травы. Осенью газон следует поливать только в сильную засуху, при этом достаточно одного качественного полива в неделю, говорит Евгений Коблов, архитектор, дизайнер, управляющий партнер архитектурной мастерской А+А.

Нельзя, чтобы на газоне образовывались лужи, иначе корни могут вымокнуть и трава пожелтеет и погибнет, согласна Юлия Андреева. Кроме того, по ее словам, важно следить за погодой и обязательно прекратить полив перед первыми заморозками, иначе газон замерзнет.

Юлия Андреева, дизайнер компании Domeo: