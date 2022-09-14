Как правильно подготовить к зиме газон на даче? Объясняют эксперты
Подготовка газона к зиме — это целый ряд мероприятий, которые проводятся осенью для того, чтобы площадка сохранила свои свойства и на следующий год. Если правильно произвести необходимые работы, то качество газона значительно улучшится и весной не потребуется финансовых затрат на его обустройство или восстановление, пишет РБК.
Вместе с экспертами разбираемся, как правильно подготовить газон к зимним холодам.
Иногда хозяева дачных участков относятся к газону, как к месту, где можно один раз посадить траву и получить красивую зеленую лужайку, забыв про нее на несколько лет. Но газон — это достаточно непростой элемент ландшафтного благоустройства, особенно в наших климатических условиях. Он требует предварительной подготовки, дальнейшего ухода и консервации на зиму, говорит Юлия Андреева, дизайнер компании Domeo. Если правильно не подготовить газон к зимовке, то весной можно получить не зеленую полянку, а сплошные проплешины. И придется все делать заново: готовить почву и пересевать газон. Чтобы этим не заниматься, достаточно выполнить ряд простых рекомендаций, добавляет эксперт.
Газон нельзя слишком часто поливать
Обычно наступление осени сопровождается обильными дождями, в этой ситуации нельзя допустить переувлажнения и образования луж, так как это приведет к загниванию или заболеваниям травы. Осенью газон следует поливать только в сильную засуху, при этом достаточно одного качественного полива в неделю, говорит Евгений Коблов, архитектор, дизайнер, управляющий партнер архитектурной мастерской А+А.
Нельзя, чтобы на газоне образовывались лужи, иначе корни могут вымокнуть и трава пожелтеет и погибнет, согласна Юлия Андреева. Кроме того, по ее словам, важно следить за погодой и обязательно прекратить полив перед первыми заморозками, иначе газон замерзнет.
Юлия Андреева, дизайнер компании Domeo:
— Если на газоне за лето образовались проплешины, то осень — это хорошее время, чтобы подсыпать плодородный грунт и подсеять новую траву. Это можно сделать в сентябре, чтобы корневая система успела сформироваться и окрепнуть, а трава подрасти. Или в ноябре — при этом трава вырасти не успеет, но под воздействием холода семена смогут закалиться. Тогда газон становится более устойчивым к холодам и резким перепадам температуры. Если вы решили подсеивать газон в ноябре, то нужно минимум на 50% увеличить расход семян от обычной нормы, так как не все семена смогут пережить холода.
Своевременная стрижка только на пользу газону
В середине осени траву следует подстричь до высоты не более 6 см, так она успеет окрепнуть до начала зимы. Если после стрижки наступили теплые дни и трава подросла, необходимо повторить процедуру, объясняет Евгений Коблов. А если вовремя не подстричь газон, то высокая растительность подвергнется выпреванию.
Если высокая трава ляжет на землю, то будет препятствовать росту новой травы весной и газон потеряет свою декоративность. Как правило, последнюю стрижку проводят в октябре в зависимости от погоды. В средней полосе чаще всего последняя стрижка проводится в начале октября, советует Юлия Андреева.
Убрать весь мусор
Газон нужно обязательно очистить от мусора, собрать с него веточки, листья, сухую траву, убрать очаги мха. Мох поглощает питательные вещества, которые необходимы газону, и покрывает поверхность почвы, чем ухудшает аэрацию корней, напоминает Юлия Андреева. Опавшие листья, сухая трава могут быть поражены грибком, и если их оставить на газоне на зиму, они могут заражать болезнями газонную траву. Кроме того, под слоем листьев трава будет выпревать из-за повышенной влажности и ухудшения воздухообмена, добавляет эксперт.
Юлия Андреева, дизайнер компании Domeo:
— Перед зимой обязательно нужно провести аэрацию газона. Она необходима как для насыщения почвы кислородом, так и для того, чтобы почва не уплотнялась за зиму под тяжестью снега. Благодаря этой нехитрой процедуре вода не будет застаиваться и проникнет вглубь до корней и весной трава начнет расти равномерно, без проплешин. Можно взять специальный аэратор либо обычные вилы и протыкать ими грунт, на котором растет газон, на глубину 15–20 см. Аэрацию лучше проводить в сухую солнечную погоду, чтобы почва не деформировалась и не переуплотнялась под воздействием влаги.
Газон надо удобрять
После стрижки газон необходимо равномерно удобрить комплексными калийно-фосфорными препаратами. Подкормка до заморозков поможет траве легче перезимовать и снизит вероятность появления грибковых заболеваний, разъясняет Евгений Коблов. Однако при этом необходимо избегать тех удобрений, которые содержат азот, способствующий росту зеленой травы. Азотосодержащие комплексы будут давать отличный эффект только весной и летом.
Что способствует сохранению газона:
своевременный полив, периодическое обогащение кислородом;
качество укладки рулонов или соблюдение основных принципов посева;
удачное месторасположение газона.
— Следует помнить, что на участках, освещенных солнцем, снег тает быстрее, чем на теневых, — тонкий слой льда может покрыть траву во время ночных заморозков, что ухудшит воздухообмен. Также необходимо избегать размещения газона в низких и подтапливаемых местах, регулярно наполняющихся водой, так как избыточная влага вредит газону, а его выступающая часть не получает воду в нужном количестве, — предупреждает Евгений Коблов.
Как сберечь газон, если осенью наступили заморозки:
не ходить по газону;
при обледенении разбивать корку льда;
ссыпать снег с дорожек на газон;
образовавшиеся ямки подсыпать землей.