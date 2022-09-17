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17.09.2022, 08:00

Яблоко раздора. Жильцы многоквартирных домов против включения отопления: „Это обдираловка!“

 
Экономия может выйти боком: если здание остынет, потребуется больше энергии, чтобы его согреть.
Экономия может выйти боком: если здание остынет, потребуется больше энергии, чтобы его согреть.
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

„Почему отопление включают, когда на улице еще тепло? В Пыхья-Таллинне счета за отопление всегда были большими!“ - недоумевает возмущенный читатель. Вопросами — кто отвечает за включение центрального отопления и когда его следует включать — задалось издание Delfi Ärileht.

Стоит середина сентября, а погода прохладнее, чем обычно в это время, и многие жители Эстонии уже обеспокоены, причем не на шутку, предвидя, какие коммeнальные счета они будут получать нынешней осенью и зимой. Премьер-министр Кая Каллас тоже предупредила, что счета за отопление и энергоносители могут быть очень солидными.

Как заявил житель Пыхья-Таллинна, в его многоквартирном доме отопление уже включили на полную катушку, и он крайне этим недоволен, так как цены на энергоносители уже подскочили. „Это обдираловка!“ - без обиняков заявляет он, упирая на то, что надо экономить.

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