Начинается отопительный сезон: важное напоминание потребителям

Несвоевременное техническое обслуживание или неправильные настройки приведут к снижению эффективности устройства. Необслуживаемый газовый прибор, заблокированный дымоход или неработающая вентиляция могут стать также причиной возникновения угарного газа.

В помещениях с газовым оборудованием нельзя закрывать вентиляционные отверстия, потому что газу для горения нужен кислород, содержащийся в воздухе. Если подача кислорода ограничена, происходит неполное сгорание из-за недостатка кислорода, при котором образуется окись углерода.

Техническое обслуживание газового прибора и сопутствующие работы по обслуживанию дымохода не должны выполняться самостоятельно . Ремонт и техническое обслуживание газопроводов и оборудования может производить только лицо, обладающее соответствующей специальной компетенцией (ответственное за газовое хозяйство категории А), имеющее соответствующую регистрацию в реестре хозяйственной деятельности. Дымоход газового оборудования может чистить только компетентный трубочист.

Ответственность за обеспечение требований и безопасности газовых приборов всегда несет владелец или пользователь. В случае внутриквартирного оборудования ответственность несут владельцы квартир, за оборудование и трубы, находящееся в общем пользовании, ответственность несут все собственники квартир солидарно. При установке и обслуживании газовых приборов, помимо законодательства, необходимо также соблюдать инструкцию по эксплуатации устройства и указанную в ней периодичность технического обслуживания. При использовании газовой установки ее необходимо проверять раз в четыре года. Трубопровод газового котла также раз в четыре года должен проверять квалифицированный трубочист.

Со списком лиц, осуществляющих проверки бытовых газовых установок, вы можете ознакомиться на сайте TTJA. Выполнение и действительность осмотра газовых установок в жилом помещении можно проверить в открытом доступе э-услуг TTJA.