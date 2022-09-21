Начинается отопительный сезон: важное напоминание потребителям
В связи с началом отопительного сезона Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) напоминает, что газовые приборы и связанные с ними дымоходы и вентиляция должны регулярно обслуживаться и проверяться.
Несвоевременное техническое обслуживание или неправильные настройки приведут к снижению эффективности устройства. Необслуживаемый газовый прибор, заблокированный дымоход или неработающая вентиляция могут стать также причиной возникновения угарного газа.
В помещениях с газовым оборудованием нельзя закрывать вентиляционные отверстия, потому что газу для горения нужен кислород, содержащийся в воздухе. Если подача кислорода ограничена, происходит неполное сгорание из-за недостатка кислорода, при котором образуется окись углерода.
Техническое обслуживание газового прибора и сопутствующие работы по обслуживанию дымохода не должны выполняться самостоятельно. Ремонт и техническое обслуживание газопроводов и оборудования может производить только лицо, обладающее соответствующей специальной компетенцией (ответственное за газовое хозяйство категории А), имеющее соответствующую регистрацию в реестре хозяйственной деятельности. Дымоход газового оборудования может чистить только компетентный трубочист.
Ответственность за обеспечение требований и безопасности газовых приборов всегда несет владелец или пользователь. В случае внутриквартирного оборудования ответственность несут владельцы квартир, за оборудование и трубы, находящееся в общем пользовании, ответственность несут все собственники квартир солидарно. При установке и обслуживании газовых приборов, помимо законодательства, необходимо также соблюдать инструкцию по эксплуатации устройства и указанную в ней периодичность технического обслуживания. При использовании газовой установки ее необходимо проверять раз в четыре года. Трубопровод газового котла также раз в четыре года должен проверять квалифицированный трубочист.
Со списком лиц, осуществляющих проверки бытовых газовых установок, вы можете ознакомиться на сайте TTJA. Выполнение и действительность осмотра газовых установок в жилом помещении можно проверить в открытом доступе э-услуг TTJA.
В ходе надзорных проектов TTJA выявило множество нарушений в квартирах с газовыми установками. Например, в конце прошлого года в Пыхья-Таллинне были проверены сотни квартир, где более чем в половине газовые установки не соответствовали установленным требованиям.
Кроме того, TTJA напоминает, что с 1 марта 2021 года датчик угарного газа обязателен во всех зданиях с газовым отопительным прибором или газовой колонкой. Датчик угарного газа — единственное устройство, которое обнаруживает угарный газ. Датчик угарного газа подает сигнал тревоги, когда концентрация угарного газа в воздухе приближается к уровню, опасному для здоровья человека. Датчик угарного газа должен быть установлен в соответствии с инструкцией по установке, приложенной к устройству.
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