Самое время готовиться к новому отопительному сезону: можете ли вы установить у себя дома воздушный тепловой насос?
В прохладную погоду поднявшиеся до заоблачных высот цены на электричество напоминают о том, что давно пора пересмотреть свою систему отопления и при необходимости заменить её на более экономичную. Эксперты объясняют, при каких условиях можно установить в домах воздушный тепловой насос и как финансировать это дорогостоящее мероприятие.
„Воздушный тепловой насос можно установить практически в любом доме, если есть поверхность стены, к которой можно прикрепить внутреннюю часть, и если снаружи есть место для крепления внешней части. Внешняя часть может располагаться на стене, поверхности земли, крыше или балконе“, — сказал Индрек Блауберг, менеджер по продажам ABC Kliima.
По его словам, воздушным тепловым насосом можно отапливать как однокомнатную квартиру площадью 30 м2, так и дом площадью 150 м2. „Воздушный тепловой насос, предназначенный для домашних пользователей, обогревает в среднем 40–100 м2 площади“, — сказал Блауберг.
Эксперт ABC Kliima отметил, что воздушный тепловой насос также может быть установлен в домах, где уже имеются решения для отопления, но отопление с их помощью стало дорогим или они устарели и больше не обеспечивают необходимое тепло. „Если дом большой, можно построить решение по отоплению на основе воздушного теплового насоса из нескольких воздушных тепловых насосов — это для более равномерного распределения тепла и гарантированной необходимой мощности в холодную погоду“, – добавил Блауберг.
Воздушный тепловой насос потребляет в пять раз меньше электроэнергии, чем электрическое отопление
Хотя такое решение для отопления не часто встречается в панельных домах, в действительности в панельном доме также можно установить воздушный тепловой насос. „К сожалению, выбрать место для размещения внешней части сложнее. Например, в девятиэтажных панельных домах воздушные тепловые насосы чаще не устанавливаются. В то же время, у ABC Kliima есть опыт установки воздушных тепловых насосов в трёхэтажных домах“, — описал возможности Блауберг.
Он пояснил, что если получено разрешение на установку на стене в панельном доме, то это лучший вариант, но также возможна установка воздушного теплового насоса на балконе, если решён вопрос отвода конденсата с балкона. При этом самое главное условие – воздушный тепловой насос на панельном доме не должен усложнять жизнь соседям.
Эксперт ABC Kliima отметил, что по сравнению, например, с электрическим отоплением, воздушный тепловой насос потребляет в пять раз меньше электроэнергии для получения того же объёма тепла. „Воздушный тепловой насос и тепловые насосы в целом уникальны тем, что имеют положительный коэффициент трансформации (преобразования) теплоты, или коэффициент производительности. Если взять для примера коэффициент трансформации пеллетного отопления, то он в среднем составляет 85%, то есть он отрицательный. Это означает, что 15% тепла, получаемого от пеллет, просто выходит из дымохода“, — пояснил Блауберг.
Современные тепловые насосы уже могут перекачивать тепло с коэффициентом трансформации более пяти. „Это означает, что одну часть из пяти составляет электроэнергия, а четыре части — тепловая энергия. Так ничего не теряется. Наоборот — потреблённая электрическая энергия также реализуется в виде тепла в помещении“, — сказал он.
Инвестиция в воздушный тепловой насос быстро окупается
Стоимость воздушного теплового насоса, включая установку, зависит от сложности конкретного проекта, но потребитель должен рассчитывать на расход примерно в несколько тысяч евро.
По словам Неле Роосталу, руководителя отдела управления продуктами Inbank, зелёные кредиты на рынке помогают финансировать замену системы отопления, в том числе установку воздушного теплового насоса. „Учитывая стремительное увеличение счетов за отопление прошлой зимой, пришло время заменить энергоёмкие системы отопления на более экономичные. С кредитом на зелёную энергию вы можете распределить оплату крупных инвестиций на более длительный период времени, чтобы более разумно оптимизировать свои расходы“, — сказала она.
Роосталу объяснила, что зелёные кредиты обычно связаны с инвестициями в недвижимость и экономию на расходах, а не только в потребление, поэтому они предлагаются по очень разумной процентной ставке. „На данный момент никто не знает, до каких высот могут подняться цены на электроэнергию в новом сезоне, но в то же время все прогнозируют, что высокие цены на отопление сохранятся как минимум этой зимой, а также следующей зимой. Поэтому в долгосрочной перспективе выигрыш от экономии на расходах благодаря зелёной энергии может быть больше, чем сумма, потраченная на проценты по кредиту“, — добавила Роосталу.
В дополнение к покупке и установке воздушного теплового насоса кредит Inbank на зелёную энергию может быть использован для сооружения других решений в области возобновляемых источников энергии, например, таких как обновление систем отопления, установка геотермального теплового насоса или солнечных батарей. Также его можно использовать для того чтобы повысить энергоэффективность объекта, например, утеплить крышу, заменить окна, а также построить пункт зарядки электромобилей.
Для установки воздушного теплового насоса следует получить разрешение от местного самоуправления
Однако, по словам Блауберга, необходимо всё-таки учитывать, что для установки воздушного теплового насоса в квартире необходимо запросить разрешение у товарищества или учесть условия, как в товариществе было решено устанавливать тепловые насосы. „Следующий шаг — подать извещение о строительстве (ehitusteatis) местному самоуправлению, где его рассмотрят и дадут согласие. Только после этого можно начинать установку. При этом в случае с частными домами по закону вы должны вести себя точно так же“, — сказал он.
Блауберг пояснил, что производство по извещению о строительстве напрямую зависит от нагрузки на местное самоуправление по их обработке. „В случае некоторых органов местного самоуправления это занимает несколько дней, в некоторых случаях — несколько месяцев. Если разрешение не запрашивается, местные органы власти могут запросить извещение о строительстве при обнаружении устройства и наложить штраф, если оно не подано. Ставки штрафов у разных органов местного самоуправления разнятся“, — сказал эксперт ABC Kliima.
Он подчеркнул, что запрашивать разрешение всё-таки обязанность и ответственность клиента. „Но также можно заказать это как услугу, и в этом случае мы сами ходатайствуем о разрешении, делаем проект, при необходимости дополняем его, а затем оформляем разрешение на использование“, — сказал Блауберг.