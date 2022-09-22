Самое время готовиться к новому отопительному сезону: можете ли вы установить у себя дома воздушный тепловой насос?

„Воздушный тепловой насос можно установить практически в любом доме, если есть поверхность стены, к которой можно прикрепить внутреннюю часть, и если снаружи есть место для крепления внешней части. Внешняя часть может располагаться на стене, поверхности земли, крыше или балконе“, — сказал Индрек Блауберг, менеджер по продажам ABC Kliima.

По его словам, воздушным тепловым насосом можно отапливать как однокомнатную квартиру площадью 30 м2, так и дом площадью 150 м2. „Воздушный тепловой насос, предназначенный для домашних пользователей, обогревает в среднем 40–100 м2 площади“, — сказал Блауберг.

Эксперт ABC Kliima отметил, что воздушный тепловой насос также может быть установлен в домах, где уже имеются решения для отопления, но отопление с их помощью стало дорогим или они устарели и больше не обеспечивают необходимое тепло. „Если дом большой, можно построить решение по отоплению на основе воздушного теплового насоса из нескольких воздушных тепловых насосов — это для более равномерного распределения тепла и гарантированной необходимой мощности в холодную погоду“, – добавил Блауберг.

Воздушный тепловой насос потребляет в пять раз меньше электроэнергии, чем электрическое отопление

Хотя такое решение для отопления не часто встречается в панельных домах, в действительности в панельном доме также можно установить воздушный тепловой насос. „К сожалению, выбрать место для размещения внешней части сложнее. Например, в девятиэтажных панельных домах воздушные тепловые насосы чаще не устанавливаются. В то же время, у ABC Kliima есть опыт установки воздушных тепловых насосов в трёхэтажных домах“, — описал возможности Блауберг.

Он пояснил, что если получено разрешение на установку на стене в панельном доме, то это лучший вариант, но также возможна установка воздушного теплового насоса на балконе, если решён вопрос отвода конденсата с балкона. При этом самое главное условие – воздушный тепловой насос на панельном доме не должен усложнять жизнь соседям.