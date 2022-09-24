Аренда подорожала: как часто и на каких условиях владелец квартиры может повышать арендную плату своим жильцам

Согласно статистике портала Kinnisvara24, по сравнению с прошлым годом средняя стоимость аренды квартир в Эстонии выросла примерно на 20%. Наибольшие изменения заметны в Таллинне и Тарту, где ищущим жилье приходится рассчитывать на повышение цен до 50%. Если в прошлом году среднюю по стоимости квартиру сдавали в аренду за 499 евро, то сейчас средняя цена аренды составляет уже 604 евро.

Повышение цен на квартиры связано как с общим ростом цен, инфляцией, так и с растущим спросом.

„Сейчас еще идет период ежегодного повышенного спроса на аренду: студенты ищут съемное жилье, приезжают новые работники и т. д. Этот период всегда означал быстрый съем хороших квартир и рост их стоимости. По большей части ситуация стабилизируется во второй половине сентября“, – говорит аналитик Uus Maa Kinnisvara Ристо Вяхи.

Он добавляет, что большое влияние на стоимость жилья оказывают и украинские беженцы. Дешевое жилье уходит еще быстрее.

„В то же время мы видим, что число предложений растет благодаря тому, что в недвижимость было сделано много инвестиций. На рынке появляются новые квартиры. Это увеличивает конкуренцию и должно замедлить рост цен“, – считает Ристо Вяхи.

Надо аргументировать повышение

Так или иначе, но сейчас владельцы уже сданной недвижимости не хотят оставаться в минусе. Многие из них также предупреждают своих квартирантов о том, что и им теперь придется платить более высокую арендную плату. Теоретически владельцы имеют на это полное право. Но при соблюдении определенных условий.

При заключении бессрочного договора аренды арендодатель имеет право поднимать стоимость аренды ежегодно спустя год после заключения договора. В случае, если речь идет об аренде отдельной меблированной комнаты (или, например, парковочного места, гаража), поднимать плату можно ежемесячно.

Если порядок увеличения арендной платы изначально не указан в договоре, а владелец все же хочет поднять ее, то он должен минимум за 30 дней письменно уведомить об этом арендатора, а также обосновать его.