Квартирные товарищества в Эстонии пострадали из-за россиян, купивших жилье ради получения визы

К канцлеру права обратились как российские граждане, проживающие в РФ, которые не могут приехать в Эстонию для приведения в порядок своих квартир или оплаты счетов в связи с санкциями, так и жители многоквартирных домов, которые жалуются на то, что принадлежащая россиянам недвижимость не содержится в порядке, а расходы не покрываются.

Председатель правления Союза квартирных товариществ Андрес Яадла отметил, что каждая пустующая квартира - это проблема для квартирного товарищества. По его словам, за решение проблем, связанных с принадлежащими иностранным гражданам квартирами, отвечают государственные структуры.

„Конечно, у товарищества возникают проблемы, если собственник квартиры недоступен и по каким-то причинам не оплачивает счета. Эти квартиры находятся преимущественно в Ида-Вирумаа, но они есть и в других регионах Эстонии“, - отметил Яадла.

По словам канцлера права Юлле Мадизе, вопрос покрытия расходов на пустующие квартиры решается уже много лет: „Кохтла-Ярве уже начал искать пути решения, и тому есть разные причины - квартиры просто бросили из-за низкой рыночной стоимости. Теперь проблема действительно стала достоянием общественности и дошла до нашего бюро. Это связано с тем, что граждане России покупали более дешевые квартиры именно для получения шенгенской визы. На самом деле никакого намерения жить в этих квартирах, ухаживать за ними, отапливать их, не было“.

По словам Мадизе, в бюро канцлера права этот вопрос вновь стоит на повестке дня, но четких решений пока нет. Экспроприация тоже возможна, но, по словам Мадизе, пока рано говорить, является ли это основным решением.

„Конечно, ущерб и заботы нельзя перекладывать на плечи тех людей, которые на самом деле живут в доме, в чьих квартирах сейчас холодно и которые не могут нормально подготовиться к зиме“, - добавила канцлер права.