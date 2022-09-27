ФОТО | Новое решение IKEA позволит экономить дома воду

„Домохозяйства используют примерно 10% мировых ресурсов пресной воды. IKEA стремится сделать экологичный образ жизни простым и доступным для всех, одной из составляющих такого образа жизни является меньшее потребление воды. Насадка на кран ÅBÄCKEN увеличивает напор воды, проталкивая ее через маленькие отверстия, создавая крошечные капли, это позволяет помыть руки или почистить зубы, как и обычно, но с меньшим количеством воды. Это отличное решение для ванных процедур, которые не требуют большого объема воды и напора,“- говорит Марко Пыдер, представитель компании IKEA Eesti.

Все насадки для душа и смесители IKEA уже имеют встроенный регулятор расхода воды, который обеспечивает оптимальный поток воды. Для большего сокращения потребления воды дома, IKEA в сотрудничестве с инновационной компанией Altered Company разработала насадку на кран ÅBÄCKEN. Насадка ÅBÄCKEN подходит для любого крана или большинства стандартных смесителей, представленных на рынке. Специальная насадка потенциально может уменьшить расход воды до 0,25 литров в минуту в режиме распыления и до 1,9 литров в минуту в режиме рассеивания. Насадка может экономить до 95% воды в режиме тумана и 66% воды в режиме распыления по сравнению с обычными смесителями с расходом воды 5,7 литров в минуту.

Инновации в области устойчивого потребления воды приобретают большое значение. Уже сейчас каждый третий человек в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде, но к 2030 году уже миллиарды людей не будут иметь доступа к чистой воде. IKEA стремится улучшить качество и доступность воды на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Это включает в себя переосмысление выбора товаров и продуктов питания, сырья и методов производства, а также обеспечение экономии воды в домашних условиях.

„Цель IKEA — вдохновить более миллиарда человек и дать им возможность жить здоровой и устойчивой жизнью. Делая привлекательные, желанные продукты не роскошью, а доступными для всех,“- сказал представитель IKEA. „Мы считаем, что все дома полны возможностей и экономия воды является важной частью устойчивого поведения, в которое каждый должен внести свой вклад.“