20.02.2025, 18:37
ФОТО | Настоящая легенда Мярьямаа! Стильный дом и прекрасный цветочный магазин под одной крышей
ФОТО:
Почти каждый в поселке Мярьямаа знает цветочный магазин на главной улице. Даже те, кто приезжает издалека, чтобы сделать покупки, выбирают именно его. Но в большом бледно-зеленом двухэтажном доме скрывается и элегантное жилище.
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Когда в 2009 году в семье Тийны Силласте и Урмаса Рандмаа родился сын Оскар, они переехали в дом, где в арендованном помещении до тех пор работал их цветочный магазин. Дом, купленный четыре года назад, обновлялся, так что предполагалось сделать жизнь более комфортной — места в доме хватало.
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