ФОТО | Настоящая легенда Мярьямаа! Стильный дом и прекрасный цветочный магазин под одной крышей

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Когда в 2009 году в семье Тийны Силласте и Урмаса Рандмаа родился сын Оскар, они переехали в дом, где в арендованном помещении до тех пор работал их цветочный магазин. Дом, купленный четыре года назад, обновлялся, так что предполагалось сделать жизнь более комфортной — места в доме хватало.

Вместе с Тийной мы знакомимся с домом 1934 года постройки. Урмас рано ушел на работу, и пока неизвестно, когда вернется. „Он не особо словоохотлив, больше любит возиться, думать и планировать сам по себе. Дом был во многом спланирован Урмасом, дизайн интерьера – тоже в основном его рук дело“, – поясняет Тийна.

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