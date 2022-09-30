„Агрессивное подорожание миновало“: на порталах идет распродажа недвижимости со скидкой

Следует отметить, что нынешнее снижение цен на недвижимость по сравнению с прежним безумным подорожанием почти несущественно. „Если в конце прошлого лета какая-то квартира стоила х, то к концу этого лета та же квартира стоила х плюс 40%“, - пояснил партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. Таким образом, нынешнее снижение цены на несколько процентов оказалось незначительным.

По словам члена правления бюро недвижимости 1Partner Мартина Вахтера, вполне обоснованно, что на порталах недвижимости заметно все больше предложений по льготной цене. По его словам, следует учесть, что порталы недвижимости показывают пожелания продавцов, а не продажные цены. И поскольку рост цен в последние три-четыре месяца затормозился, логично, что теперь продавцы делают скидки.

Инвестор в недвижимость и аналитик Тыну Тоомпарк не сумел прокомментировать снижение цен, но, по его мнению, точно одно: „Минули времена, когда в случае новых девелоперских проектов в прошлом году и в начале этого к цене каждой квартиры прибавляли 10 000 – 20 000 евро. Уже какое-то время это больше невозможно. Агрессивный рост цен миновал“.