Эксперт раскрыл три возможности инвестировать деньги второй пенсионной ступени в недвижимость

„Сегодня очень легко потратить свои пенсионные накопления просто так, но, если хоть немного подумать о будущем, разумеется, лучше не растрачивать сбережения впустую или хранить их в виде наличных, а вкладывать в активы“, — советует Рянк. В сентябре прошлого года на момент выхода из второй пенсионной ступени средняя снимаемая сумма составляла около 8500 евро, а это значит, что в семье из двух человек „начальный капитал“ для новой инвестиции мог быть в два раза больше. Хотя, на первый взгляд, в сфере недвижимости такая сумма не позволяет шутя свернуть горы, тем не менее, по словам исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara, на самом деле, три простых способа инвестировать всё же существуют.

Первый вариант, хотя он, вероятно, потребует дополнительных средств, заключается в том, чтобы использовать снятую сумму в качестве первоначального взноса на покупку квартиры или дома, независимо от того, собираетесь Вы переехать из арендуемого жилья в собственное или приобретаете недвижимость для последующей сдачи в аренду – в любом случае, с момента покупки Вы начинаете приумножать свои активы.

Второй вариант – отремонтировать уже имеющуюся у Вас недвижимость. Хорошо спланированные работы по благоустройству не только повышают стоимость имущества, но и помогают сразу начать экономить, например, за счёт снижения текущих расходов на коммунальные услуги. Помимо всего прочего, после ремонта повысится качество Вашей повседневной жизни.

Если с первым вариантом не получается, а второй не нужен, поскольку ремонт Вы недавно уже сделали, есть ещё третий вариант вложения денег в недвижимость – это фонды недвижимости, паи которых можно свободно приобретать. Да, это не будет Вашим собственным домом, но Вы всё равно инвестируете свои сбережения в класс активов с относительно низким уровнем риска.