09.10.2022, 08:47
Почему хвойные деревья осенью коричневеют внутри и что с этим делать? Раскрываем секреты(1)
На протяжении 30 лет лесопитомник Ignase занимается исключительно выращиванием и продажей крупных эстонских деревьев высотой 2-5 метров. Так как я каждый день общаюсь с клиентами, а также активно слежу за тем, что происходит в садово-огородных группах, то вижу, как каждую осень основными становятся следующие вопросы: почему туя побурела изнутри? она погибнет или ее можно спасти, например, с помощью сульфата магния? умрет ли сосна, пожелтевшая изнутри?