5 приемов в интерьере для снижения уровня стресса

Рассказываем, как создать пространство, в котором вы забудете о стрессе и тревогах.

1. Природные мотивы и стихии в интерьере

Отделка и предметы интерьера из натурального дерева или камня, живой огонь и вода гарантировано снимают стресс и помогают восстановить жизненные силы.

2. Максимально естественное освещение

Скорее всего, вы замечали, как меняется настроение в солнечную и пасмурную погоду. Чтобы повысить жизненный тонус и снизить уровень стресса, максимально открывайте оконные проемы в дневные часы, если находитесь дома.

3. Пространство, свободное от визуального шума

Загроможденное пространство усиливает стресс и беспокойство, а большое количество декора еще не гарантирует уют. Наоборот, чем меньше в доме мебели и деталей, тем спокойней получается жилое пространство. При этом необязательно превращаться в аскета.

4. Вещи, радующие глаз и приятные тактильно

Настроение всегда поднимается, когда взгляд замечает в интерьере интересные детали, декор и текстиль.

5. Домашняя оранжерея

Наполните дом живыми растениями и сразу почувствуете себя счастливее. Во-первых, такие „питомцы“ сделают воздух свежее, а во-вторых — зеленые акценты будут умиротворяюще действовать на психику.