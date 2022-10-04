5 приемов в интерьере для снижения уровня стресса
Для большинства людей дом — это место, где можно расслабиться, отдохнуть после работы и напряженных будней, снять стресс. И, конечно, хочется, чтобы обстановка этому способствовала. Портал Inmyroom собрал лучшие идеи оформления интерьера, которые помогут улучшить настроение и снизить тревожность.
Рассказываем, как создать пространство, в котором вы забудете о стрессе и тревогах.
1. Природные мотивы и стихии в интерьере
Отделка и предметы интерьера из натурального дерева или камня, живой огонь и вода гарантировано снимают стресс и помогают восстановить жизненные силы.
2. Максимально естественное освещение
Скорее всего, вы замечали, как меняется настроение в солнечную и пасмурную погоду. Чтобы повысить жизненный тонус и снизить уровень стресса, максимально открывайте оконные проемы в дневные часы, если находитесь дома.
3. Пространство, свободное от визуального шума
Загроможденное пространство усиливает стресс и беспокойство, а большое количество декора еще не гарантирует уют. Наоборот, чем меньше в доме мебели и деталей, тем спокойней получается жилое пространство. При этом необязательно превращаться в аскета.
4. Вещи, радующие глаз и приятные тактильно
Настроение всегда поднимается, когда взгляд замечает в интерьере интересные детали, декор и текстиль.
5. Домашняя оранжерея
Наполните дом живыми растениями и сразу почувствуете себя счастливее. Во-первых, такие „питомцы“ сделают воздух свежее, а во-вторых — зеленые акценты будут умиротворяюще действовать на психику.