ЭКСПЕРТ | Жилищные кредиты имеют запас риска, но что делать в случае финансовых затруднений?

С начала лета Euribor снова стал положительным после почти семи лет в минусе, и эта тенденция, по прогнозам, сохранится и в этом году, и в следующем. Рост Euribor увеличивает платежи по кредитам. Пока ставка Euribor была отрицательной, по жилищному кредиту нужно было выплачивать только процентную маржу, согласованную с банком. Теперь, когда ставки Euribor снова положительные, к процентной марже прибавится значение Euribor. Например, если процентная маржа по кредитному договору составляет 2,1% и к ней прибавляется 6-месячная ставка Euribor, которая на 30 сентября составляла 1,81%, то процентный платеж будет рассчитываться уже не под 2,1%, а под 3,91%. Другими словами, если остаток кредита со сроком погашения 30 лет составляет 100 000 евро, то ежемесячное погашение кредита увеличится почти на 100 евро. Поэтому рост Euribor означает более высокие расходы в связи с погашением кредита.

С точки зрения кредитора, наши клиенты должны иметь возможность обслуживать свои кредитные платежи даже при росте Euribor, так как уже при выдаче кредитов мы как ответственный кредитор учитываем возможное повышение процентных ставок и следим за тем, чтобы заемщик мог обслуживать кредит даже при процентной ставке до 6%.

Можно сказать, что отношение клиентов, взявших кредит, как правило, характеризуется фразой „долг — чужие деньги“, и в погашении кредитов наши клиенты очень добросовестны. Уровень задолженностей в нашем кредитном портфеле низкий, всего 0,1% от объема кредитного портфеля частных клиентов.

О финансовых затруднениях стоит немедленно уведомить банк

Однако что делать, если все же возникает ситуация, когда выросший платеж по кредиту на фоне других расходов временно не по силам, или как можно уменьшить сумму платежа?