ЭКСПЕРТ | Жилищные кредиты имеют запас риска, но что делать в случае финансовых затруднений?(1)
Наступающий зимний период принесет с собой ситуацию, которая заставит многие семьи пересмотреть свои расходы и потребительские привычки. Ожидается, что счета как за электроэнергию, так и за другие виды отопления будут больше прошлогодних. В Эстонии примерно 30% семей приобрели свое жилье с помощью банковского кредита, поэтому платежи по кредиту составляют часть ежемесячных постоянных расходов многих домохозяйств.
С начала лета Euribor снова стал положительным после почти семи лет в минусе, и эта тенденция, по прогнозам, сохранится и в этом году, и в следующем. Рост Euribor увеличивает платежи по кредитам. Пока ставка Euribor была отрицательной, по жилищному кредиту нужно было выплачивать только процентную маржу, согласованную с банком. Теперь, когда ставки Euribor снова положительные, к процентной марже прибавится значение Euribor. Например, если процентная маржа по кредитному договору составляет 2,1% и к ней прибавляется 6-месячная ставка Euribor, которая на 30 сентября составляла 1,81%, то процентный платеж будет рассчитываться уже не под 2,1%, а под 3,91%. Другими словами, если остаток кредита со сроком погашения 30 лет составляет 100 000 евро, то ежемесячное погашение кредита увеличится почти на 100 евро. Поэтому рост Euribor означает более высокие расходы в связи с погашением кредита.
С точки зрения кредитора, наши клиенты должны иметь возможность обслуживать свои кредитные платежи даже при росте Euribor, так как уже при выдаче кредитов мы как ответственный кредитор учитываем возможное повышение процентных ставок и следим за тем, чтобы заемщик мог обслуживать кредит даже при процентной ставке до 6%.
Можно сказать, что отношение клиентов, взявших кредит, как правило, характеризуется фразой „долг — чужие деньги“, и в погашении кредитов наши клиенты очень добросовестны. Уровень задолженностей в нашем кредитном портфеле низкий, всего 0,1% от объема кредитного портфеля частных клиентов.
О финансовых затруднениях стоит немедленно уведомить банк
Однако что делать, если все же возникает ситуация, когда выросший платеж по кредиту на фоне других расходов временно не по силам, или как можно уменьшить сумму платежа?
Прежде всего следует немедленно обратиться в банк. В ходе консультации наши кредитные специалисты помогут найти подходящее для клиента решение, которое зависит от конкретной ситуации. Во-первых, можно пересмотреть дату погашения кредита. Если, например, ежемесячное погашение происходит 1-го числа, а зарплата поступает от работодателя на банковский счет клиента 5-го числа, разумно перенести дату погашения кредита на дату, следующую за выплатой заработной платы.
В случае финансовых затруднений решением может быть также платежный отпуск, в течение которого клиент платит только проценты. Платежный отпуск по жилищному кредиту можно взять на срок до 6 месяцев. Здесь следует отметить, что после окончания платежного отпуска ежемесячные платежи по кредиту несколько увеличатся, так как основная сумма кредита, которая не выплачивалась во время платежного отпуска, будет добавлена к будущим платежам по основной сумме кредита. Платежный отпуск, безусловно, является временной мерой. В случае долгосрочных финансовых затруднений мы рекомендуем вам в качестве одного из вариантов рассмотреть смену жилья на жилплощадь поменьше, более энергоэффективную и с меньшими расходами.
В качестве альтернативы в случае временных финансовых затруднений вы можете продлить срок кредита, что уменьшит ежемесячный платеж по кредиту. Максимальный срок жилищного кредита может составлять до 30 лет; допустим, если у вас осталось еще 20 лет, чтобы погасить свой жилищный кредит, вы можете продлить этот период на срок до 10 лет. Важно отметить, что в этом случае увеличиваются процентные расходы на весь срок кредитования. Насколько именно, можно рассчитать с помощью наших кредитных специалистов или кредитного калькулятора на нашем сайте.
В случае финансовых затруднений также важно учитывать, что при предоставлении платежных льгот банк следует требованиям, предписанным законами и нормативными актами. Это означает, что банк оценивает масштаб финансовых затруднений, их временный характер и другие соответствующие критерии, указывающие на платежеспособность, и на основе результатов анализа решает, можно ли клиенту предложить помощь и какую именно.
Если по результатам анализа проблемы платежеспособности клиента не являются краткосрочными и оправданными, банк может быть не в состоянии предложить клиенту продление срока кредита или платежный отпуск.
В заключение: если возникает сложная ситуация, рекомендуем как можно скорее обратиться в банк, чтобы совместно найти подходящее решение. В дальнейшем разрешение ситуации уже может оказаться существенно сложнее и дороже как для клиента, так и для банка.