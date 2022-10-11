Кому и почему нельзя спать на двух подушках(1)
Все, что касается сна, народные приметы и поверья толкуют до мельчайших подробностей. Кто знает, вдруг не зря считается, что нельзя спать головой к окну или ногами к двери. Все-таки накопленный людской опыт часто дает дельные толкования и предостережения. Вот и насчет подушек для сна у наших предков был целый список запретов.
Furnish Home собрал причины, по которым опыт поколений не советует спать на двух подушках.
1. Одинокому человеку
Почему? Иначе это сильно затормозит его поиски второй половинки, без которой и семьи не создать, и детей не родить. Ведь, если, уже засыпая, вы перед глазами видите одну подушку, то четко осознаете свое одиночество, а если две, подсознательно можете решить, что у вас уже кто-то есть. А ведь никого нет — эта вторая подушка для вас же одного.
2. Женатому человеку
Почему? Речь идет о ситуациях, когда ваш муж или жена уехали в командировку. В таких случаях советовали спрятать вторую подушку в шкаф — до самого приезда любимого. Иначе, как уверяли, есть риск поддаться соблазну и изменить ему или ей.
3. Младенцу
Почему? Считалось, он вырастет неуверенным в себе человеком, часто мечущимся от одного мнения к другому. Но на самом деле младенцу нельзя не то что на двух, даже на одной подушке спать. Педиатры считают, что это лишний фактор риска для здоровья и даже жизни малыша — лучше всего ему спать на спине, когда под голову подложена сложенная вчетверо пеленка.
4. Пожилому человеку
Почему? Считалось, он впадет в депрессию и на закате дней разочаруется в прожитой жизни. Но нам кажется, что в депрессию люди в возрасте впадают чаще от одиночества, когда и дети, и внуки забывают о нем. А лишняя подушка на кровати только лишний раз напоминает о том, насколько человек одинок.
Если вы привыкли спать на двух подушках и не готовы менять образ жизни, то вместо двух маленьких подушек без труда можно найти одну большую. Да и наволочек в таком случае стирать придется в два раза меньше, так что и здесь есть свой плюс! Да и специалисты говорят, что такое решение будет куда как более здравым.
„На двух подушках стабильно спать не получится. Рано или поздно провалишься. Причем проваливаемся мы не одним разом, а потихоньку. Медленное сползание вызывает напряжение мышц шеи, которое продолжается столько, сколько мы спим. Поэтому наутро мы встанем уставшими, с болью в шее и с зарождающейся мигренью. Кроме того, на двух подушках спят, как правило, беспокойные одинокие люди. Если бы они спали не одни, то при метании туда-сюда по кровати сразу же получили бы локтем в бок от партнера и спокойно заснули бы на своей одной подушке“, - рассказывает врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов.