Создание собственного парка солнечных батарей стало для семьи настоящим испытанием

Деньги можно инвестировать или просто тратить. Когда в 2019 году мы решили построить парк про производству электроэнергии из солнца, то подошли к этому как к инвестиции. Мы хотели получить долгосрочное решение и сократить ежемесячные счета за электроэнергию. Много говорилось и о пособиях в сфере возобновляемых источников энергии — ну разве кто-то откажется от пособия?

Таким образом, процесс был запущен. Мы построили вблизи дома два солнечных парка: в каждом по 54 панели, а также инвертор мощностью 15 кВтч. В теории все звучало красиво: заключаете договоры с сетевой компанией, находите установщиков, оплачиваете необходимые работы – установка, при необходимости приобретение дополнительных ампер – и бесплатное электричество начинает поступать! Звучит как план... но на самом вас ждет множество камней преткновения, появление которых вы не могли спрогнозировать. Они могут появиться как во время установки, так и уже после того, как парк будет готов.