25.10.2022, 09:23
Создание собственного парка солнечных батарей стало для семьи настоящим испытанием(8)
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Солнечные панели — популярный способ производства собственной электроэнергии. Однако наряду со многими преимуществами при строительстве парков солнечных батарей возникают и неожиданные проблемы. „У нас этих проблем было достаточно много, а их решение нас порядком вымотало“, - пишут Авели Пярн и Меэлис Лийс в журнале Maakodu.
Деньги можно инвестировать или просто тратить. Когда в 2019 году мы решили построить парк про производству электроэнергии из солнца, то подошли к этому как к инвестиции. Мы хотели получить долгосрочное решение и сократить ежемесячные счета за электроэнергию. Много говорилось и о пособиях в сфере возобновляемых источников энергии — ну разве кто-то откажется от пособия?