10.10.2022, 14:47
Компания, экспортирующая в Швецию, сокращает рабочих: „Это больно!“(11)
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Цены на недвижимость в скандинавских странах падают, строительный рынок сокращается. Это сказывается и на эстонских экспортерах, пишет dv.ee.
Эстонская компания Neiser Group AS, производящая мягкую мебель, уже уволила часть сотрудников, поскольку ее оборот упал примерно на треть.
„Это больно, потому что найти работников ужасно сложно. Я бы не хотел от них избавляться, но приходится сокращать все, что можно“, – говорит глава фирмы Йори Пекка Ала-Юря.